Турецкие войска вошли в сирийский город Саракиб

СУХУМ, 19 авг — Sputnik. Турецкая военная техника нарушила границу Сирии и вошла в город Саракиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Сирии.
Отмечается, что турецкие бронетранспортеры двигаются в сторону города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, бои за который ведет армия Башара Асада.
Ранее сирийские военные взяли под контроль КПП на северо-западной окраине Хан-Шейхуна, контролируемый боевиками город окружен.
Идлиб остается последним оплотом террористов в Сирии. Помимо вооруженной оппозиции, там базируется "Джебхат ан-Нусра"*.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.