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Турецкие военные в Сирии, 19 августа 2019

Турецкие войска вошли в сирийский город Саракиб

© AFP 2019 / OMAR HAJ KADOUR
В мире
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Сирийский МИД сообщил, что турецкие бронетранспортеры вошли в город Саракиб в понедельник 19 августа.

СУХУМ, 19 авг — Sputnik. Турецкая военная техника нарушила границу Сирии и вошла в город Саракиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Сирии.

Отмечается, что турецкие бронетранспортеры двигаются в сторону города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, бои за который ведет армия Башара Асада.

Ранее сирийские военные взяли под контроль КПП на северо-западной окраине Хан-Шейхуна, контролируемый боевиками город окружен.

Идлиб остается последним оплотом террористов в Сирии. Помимо вооруженной оппозиции, там базируется "Джебхат ан-Нусра"*.

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Теги:
Турция, Сирия


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