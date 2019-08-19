Турецкие войска вошли в сирийский город Саракиб

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Предупрежден и вооружен: правила сезона охоты 2019 - 2020 в Абхазии О правилах охоты в 2019 году, о том, какие места считаются охраняемыми территориями, что нужно иметь с собой охотнику и как наказывают нарушителей, читайте в материале Sputnik. 354

Не к первому звонку: когда завершится восстановление Сухумской школы №2 О том, как идет восстановление Сухумской средней школы №2 после пожара, почему к новому учебному году работы не будут завершены и где пока будут учиться школьники, читайте в материале Sputnik. 513