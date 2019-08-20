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Суд отложил рассмотрение жалобы на арест Вышинского из-за болезни судьи

© Sputnik / Стрингер
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (214)
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Дата следующего заседания неизвестна, о ней суд сообщит отдельно.

СУХУМ, 20 авг — Sputnik. Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы на продление срока содержания под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-за болезни одного из судей, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката журналиста Андрея Доманского.

"Как нам сообщили работники суда, один из судей коллегии суда находится на больничном, поэтому рассмотрение жалобы откладывается", - сказал Доманский, трансляцию вела "Украина.Ру" в Youtube.

© Видео RUPTLY
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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд уже восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь срок содержания под стражей истекает 19 сентября.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (214)
Теги:
Вышинский


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