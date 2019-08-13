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Вышинский о спекуляциях вокруг письма его матери: подлый поступок

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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (213)
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Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский осудил спекуляции вокруг письма его матери, переданного ранее президенту Украины Владимиру Зеленскому главным редактором радиостанции “Эхо Москвы” Алексеем Венедиктовым.

Со слов Алексея Венедиктова, семья арестованного бывшего главы "РИА-Новости Украина" вышла на него через общих друзей и попросила передать письмо матери Вышинского Ларисы Романовны президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (213)

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Теги:
Вышинский


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