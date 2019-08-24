Сильный шторм надвигается на Сочи

СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Ливень с грозой ожидается в Сочи в период с 18:00 24 августа до 18:00 25 августа, сообщает "Кубань 24".
Ожидается усиление ветра, местами порывы 12-15 метров в секунду.
Жителям и гостям города рекомендовали воздержаться от отдыха вблизи водоемов, принять меры предосторожности для сохранности своего имущества. Кроме того, не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.
В Абхазии, согласно данным отдела гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы, в воскресенье 25 августа возможен кратковременный дождь, гроза, туман.
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