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Повседневная жизнь

Сильный шторм надвигается на Сочи

© Sputnik / Саид Царнаев
В мире
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Вечером и ночью 24 августа, а также в воскресенье 25 августа Сочи накроет сильный дождь с грозой.

СУХУМ, 24 авг – Sputnik. Ливень с грозой ожидается в Сочи в период с 18:00 24 августа до 18:00 25 августа, сообщает "Кубань 24".

Ожидается усиление ветра, местами порывы 12-15 метров в секунду.

Жителям и гостям города рекомендовали воздержаться от отдыха вблизи водоемов, принять меры предосторожности для сохранности своего имущества. Кроме того, не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

В Абхазии, согласно данным отдела гидрометеорологии Госкомитета республики по экологии и охране природы, в воскресенье 25 августа возможен кратковременный дождь, гроза, туман.

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