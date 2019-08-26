В Стамбуле не будет голосования во втором туре выборов президента Абхазии

Голосование в первом туре прошло на 152 участках в Абхазии, еще два избирательных участка работали в Москве и Черкесске. Участок в Стамбуле открыт не был.

СУХУМ, 26 авг - Sputnik. Голосование во втором туре выборов президента Абхазии не будет проводиться в Стамбуле, сообщил на брифинге в Международном пресс-центре ЦИК республики председатель Центризбиркома Абхазии Тамаз Гогия.

По данным Центризбиркома Абхазии, во второй тур выборов главы государства проходят действующий президент Рауль Хаджимба, который набрал в первом туре 23,85% голосов и Алхас Квициния с результатом 21,97% голосов.

Голосование во втором туре выборов состоится в воскресенье, 8 сентября.

На пост главы республики также претендовали Олег Аршба - 21,60%, Астамур Тарба - 6,60% , Алмас Джапуа - 2%, Леонид Дзапшба -5,70%, Шамиль Адзынба - 4,14%, Астамур Какалия-0,97%, Артур Анкваб - 1,60%.

Окончательные итоги голосования в первом туре объявят через три дня, сказал Гогия.

Согласно абхазскому законодательству, если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не был избран в первом туре, набрав 50% и один голос от общего числа проголосовавших, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, которые получили наибольшее число голосов.

Поскольку ни один из девяти участвовавших в выборах кандидатов не смог преодолеть 50-процентный барьер, назначен второй тур.

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