Эрдоган заявил о переговорах с Россией по поставкам истребителей Су-57

СУХУМ, 30 авг – Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, сообщает РИА Новости.

Если США не изменит свою позицию по поставкам Турции истребителей F-35, Анкара будет "искать выход из этой ситуации", отметил турецкий лидер

"Переговоры ведутся, они будут продолжаться. После МАКС-2019 в России остались представители наших министерств, которые там работают. Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству", — сказал Эрдоган журналистам.

Во вторник 27 августа президенты России и Турции посетили международный авиасалон МАКС-2019. Они осмотрели экспозицию, Эрдогана особо заинтересовали самолеты Су-35 и Су-57.

Он поинтересовался у президента России Владимира Путина, летает ли уже Су-57 и можно ли его купить. На оба вопроса российский лидер ответил положительно.

Покупка Анкарой российского зенитного ракетного комплекса С-400 спровоцировала скандал между Турцией и США. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести комплексы Patriot. В ином случае США не исключили возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35. Турция отказалась идти на уступки.

В конце июля Дональд Трамп заявил, что он не винит Анкару за покупку российских ЗРК, однако предназначавшиеся для нее новейшие истребители F-35 могут продать другим странам. Участие Турции в программе F-35 было свернуто.

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