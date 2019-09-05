Эрдоган: неприемлемо, что Турция не может иметь ядерное оружие

Ранее Эрдоган заявил, что Россия и Турция могут расширить свое сотрудничество на другие направления оборонной промышленности.

СУХУМ, 5 сен – Sputnik. Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что не приемлет ситуацию, при которой одни страны обладают ядерным оружием, в то время как Турция не может даже заниматься его разработкой, передает РИА Новости.

"У кого-то есть ядерные боеголовки, и не одна-две, но у нас пусть их не будет. Я это не приемлю. Сейчас почти нет развитых стран, у кого не было бы ядерного оружия. У всех есть. А нам говорят: смотри, не делай! Дальше: рядом Израиль. Есть у него ядерное оружие? Есть. И он им угрожает", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также отметил, что Анкара сейчас ведет работы по укреплению своей обороноспособности, в частности, закупив у России зенитно-ракетные комплексы С-400 вопреки давлению США.

Турция присоединилась к Международному договору о нераспространении ядерного оружия в 1980 году.

Читайте также: