Ушел из жизни экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение действующего главы государства Эммерсон Мнангагва.
"С величайшей печалью я объявляю об уходе из жизни отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе", - сказано в заявлении.
93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве в конце ноября 2017 года. Решение об отставке было принято под давлением военных и руководства правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт".
Эммерсон Мнангагва, выдвинутый партией на пост главы государства, занимал эту должность до проведения в стране всеобщих выборов, которые прошли в Зимбабве 30 июля. Победу одержал Мнангагва, получивший 50,8% голосов.
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