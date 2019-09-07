Обмен задержанными между Россией и Украиной: главное

Борт с освобожденными на Украине в рамках договоренностей Москвы и Киева приземлился в российской столице в субботу днем.

Россия и Украина одновременно освободили осужденных и задержанных в субботу 7 сентября.

Sputnik

Самолет с россиянами на борту вылетел в субботу утром из украинского аэропорта "Борисполь" и приземлился в московском аэропорту "Внуково". Примерно в это же время борт специального летного отряда "Россия" с украинскими гражданами вылетел из Москвы и прибыл в Киев.

Историческое событие

Как сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, тридцать пять человек и тридцать пять человек с другой стороны прошли границу, все контрольные пункты. При этом ранее сообщалось, что в Россию из Украины вернулись тридцать три человека, а на Украину из России прибыли тридцать пять человек.

Это событие стало новой страницей отношений в гуманитарной и правовой сфере между странами, уверена Москалькова. Но, по ее словам, взаимную передачу осужденных нельзя считать завершенной, еще продолжается расследование около половины уголовных дел.

Россия и Украина начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц в конце лета. Как отметила российский омбудсмен, взаимный диалог во вопросу одновременного освобождения стал возможным только после телефонного разговора лидеров двух стран.

В Кремле поприветствовали прошедший обмен.

"Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Полный список россиян - участников обмена будет обнародован позже. Но уже известно, что в рамках обмена Москву приехал руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный из-по стражи под личное обязательство 28 августа. журналист был под стражей 470 дней. Сейчас он намерен доказать свою невиновность. Суд по инкриминируемым ему статьям еще впереди, следующее заседание суда намечено на 16 сентября.

© Sputnik / Илья Питалев Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной прилетели в Москву

Результат политической воли

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила политическую волю и системную кропотливую работу, которая дала свои плоды.

"Несмотря на то что были и провокации, и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление", — написала Захарова в Facebook.

Она добавила, что в этом контексте очевидно, что "привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом".

"Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем. Конкретные шаги - лучший алгоритм действий", заявила представитель российского МИДа.