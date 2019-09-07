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Вышинский вместе с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву

© Sputnik / Илья Питалев
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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (231)
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Россия и Украина осуществили обмен осужденными и задержанными лицами в субботу 7 сентября.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный на Украине по решению суда, а также участники договоренности об одновременном освобождении между Россией и Украиной прибыли в Москву.

Как сообщает РИА Новости, самолет с россиянами на борту вылетел в субботу 7 сентября из украинского аэропорта "Борисполь" и приземлился в московском аэропорту "Внуково".

© Sputnik /
Журналист Кирилл Вышинский в аэропорту Киева "Борисполь" перед вылетом в Москву

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц.

Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в Россию из Украины вернулись 33 человека.

© Foto / РИА Новости
Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву

Также в субботу 7 сентября борт специального летного отряда "Россия" с украинскими гражданами приземлился в Киеве. По данным РИА Новости, в Украину из России прибыло 35 человек.

Дело Вышинского

В мае 2018 года Вышинского обвинили в поддержке республик Донбасса и госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

В среду 28 августа Киевский апелляционный освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Журналист обязался по первому требованию прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (231)


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