Вышинский вместе с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву

Россия и Украина осуществили обмен осужденными и задержанными лицами в субботу 7 сентября.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный на Украине по решению суда, а также участники договоренности об одновременном освобождении между Россией и Украиной прибыли в Москву.

Как сообщает РИА Новости, самолет с россиянами на борту вылетел в субботу 7 сентября из украинского аэропорта "Борисполь" и приземлился в московском аэропорту "Внуково".

© Sputnik / Журналист Кирилл Вышинский в аэропорту Киева "Борисполь" перед вылетом в Москву

Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц.

Как сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в Россию из Украины вернулись 33 человека.

© Foto / РИА Новости Кирилл Вышинский и другие освобожденные россияне перед отправкой из Киева в Москву

Также в субботу 7 сентября борт специального летного отряда "Россия" с украинскими гражданами приземлился в Киеве. По данным РИА Новости, в Украину из России прибыло 35 человек.

I just filmed it landing in Kyiv Boryspil. pic.twitter.com/WJcKF6t2k8 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) 7 сентября 2019 г.

Дело Вышинского

В мае 2018 года Вышинского обвинили в поддержке республик Донбасса и госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

В среду 28 августа Киевский апелляционный освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Журналист обязался по первому требованию прибывать в суд, сообщать об изменении своего места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

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