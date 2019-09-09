Благодарность Путину и планы на будущее: Вышинский дал пресс-конференцию

СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что прежние власти Украины предлагали ему после его отказа быть обмененным признать вину и показательно "покаяться"

"Я сидел в комнате, проходил обыск. Адвокат, который присутствовал, показал мне заявление о том, что Вышинского неплохо уже обменять на кого-то, вплоть до того, что назывались уже конкретные фамилии, например, фамилия Сенцова", - сказал журналист.

По его словам, "сразу стало понятно, что к праву это не имеет никакого отношения". "Поэтому когда я увидел сформулированные ко мне претензии со стороны СБУ, я понял, что никто меня не собирается судить по этим претензиям, что у них другая цель – я должен сидеть в тюрьме, и меня должны обменять", - отметил Вышинский.

Кроме того, Вышинский рассказал, что ему предлагали написать заявление на обмен, после его отказа передали через адвоката предложение признать вину и провести пресс-конференцию, "на которой я бы покаялся". "Мне сказали, что после этого ты в Россию не уедешь, но мы организуем твой отъезд в Европу, встретишься с женой, матерью и все у тебя будет хорошо. Я и от этого отказался", - подчеркнул он.

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный из-под ареста по решению суда в Киеве, заявил, что предъявленные ему обвинения были абсурдны, по его словам, это понимали даже в Службе безопасности Украины.

"Действительно, мы работали по стандартам, поэтому я был совершенно спокоен, когда я читал материалы дела, предъявленные мне обвинения, я был спокоен - конечно, это был бред. Более того, сами люди в СБУ осознавали, что это такая, мягко говоря, абсурдная история", - заявил Вышинский.

Он отметил, что при его задержании украинские власти руководствовались статьей украинского уголовного законодательства, которая подразумевает задержание, когда есть явные признаки совершения правонарушения. В случае журналиста поводом послужила статья, готовившаяся для публикации на портале РИА Новости Украина про ситуацию в канонической Украинской православной церкви. Вышинский подчеркнул, что в статье использовалось два мнения - украинского политолога и позиция самой УПЦ.

"А где здесь подрывная деятельность против Украины и в чем подыгрываю России, если мы даем позицию двух украинцев и обсуждаем украинскую проблему?" - добавил журналист.

Этот эпизод в итоге не был включён в обвинительный акт, продолжил Вышинский. При этом в него включили 72 статьи с сайта, и, как считают украинские власти, "конечной целью этой моей деятельности, публикации статей, было полное уничтожение независимости, суверенитета, территориальной целостности, вплоть до полного поглощения Российской Федерации", добавил журналист.

"Вот эти вот 72 статьи опубликовали, и исчезает страна, крупнейшая по территории в Европе... Как с этим можно вообще разговаривать, как можно с этим в суд идти? Поэтому было понятно, что никто в суд по-хорошему с этим идти не собирается, а если собирается - это суд будет стопроцентно управляемым, контролируемым, примет решение, которое спустят сверху. Поэтому я всегда говорил: "Ребят, это абсурд, то, что вы мне инкриминируете", - заявил он.

Кирилл Вышинский также выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку.

"Я бы очень хотел сказать спасибо этому человеку, потому что он первый из крупнейших политических лидеров заявил о том, что я человек, который страдает безвинно, поскольку за профессиональную деятельность наказывать нельзя", — сказал журналист.

Он также поблагодарил всех, кто боролся за него, и отдельно — главу МИД Сергея Лаврова.

Руководитель портала РИА Новости Украина заявил, что хочет остаться в профессии и готов продолжить свою работу.

"Что касается того, где я работаю, да, я по-прежнему сотрудник РИА Новости. Если не выгонят, буду работать. И, конечно же, я хочу остаться в профессии, я хочу заниматься журналистикой, тем более, что у меня появился новый опыт", – сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Вышинский рассказал, что, по его мнению, опыт не бывает плохим или хорошим. "Это прожитая часть моей жизни, это встречи с людьми, это понимание того, что происходит в стране, поскольку я видел это не только из кабинета главного редактора", - отметил журналист.

Он добавил, что уверен в том, что этот опыт ему пригодится и что ему есть, что рассказать.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан друг друга, среди освобожденных с российской стороны были осужденные за подготовку теракта Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденный за шпионаж Роман Сущенко и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный Вышинский.

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа он был освобожден из-под стражи.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции".

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