Захарова об освобождении Вышинского: первый шаг на пути к справедливости

Киевский апелляционный суд освободил руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-под стражи под личное обязательство.

Журналист обязан приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

Как заявил представителям СМИ сам Вышинский, он считает решение суда обоснованным и справедливым.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik прокомментировала освобождение Вышинского из-под стражи.

"Мы, безусловно, приветствуем освобождение из-под стражи Кирилла Вышинского. Это первый шаг на пути к справедливости в отношении этого журналиста. Конечно, компенсировать то, что было сделано киевским режимом в отношении него, будет сложно. Но он на свободе, это чрезвычайно важно. И еще предстоит очень многое сделать, чтобы справедливость на основе закона, всех норм в области прав человека и свободы слова восторжествовала. Многоточия здесь быть не может, здесь должна быть в правовом смысле поставлена точка. Это точно не тот случай, когда может сойти с рук подобное отношение к журналисту, представителю СМИ, которого более года держали в застенках. При этом ему не было предъявлено никаких доказательств его предполагаемой "вины", а звучавшие обвинения были просто абсурдны. Мы все это понимаем, и, думаю, это понимают и на Украине. Поэтому, повторю, это только первый шаг на пути к настоящей, полноформатной справедливости в отношении Кирилла Вышинского", ‒ сказала Мария Захарова.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года, через два дня Херсонский городской суд его арестовал. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Читайте также: