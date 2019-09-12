Роскосмос рассекретил документы о Лунной программе СССР

60 лет назад аппарат "Луна-2" достиг поверхности естественного спутника Земли. На борту находились три символических вымпела в виде полых шаров, составленные на манер футбольного мяча из небольших пятиугольников с надписями "СССР" и "СССР. Сентябрь 1959".

СУХУМ, 12 сен – Sputnik. Госкорпорация Роскосмос опубликовала ряд засекреченных ранее документов о советской Лунной программе эпохи начала Лунной гонки, сообщает Госкорпорация.

Рассекреченные документы позволяют "восстановить обстоятельства, логику и дух первой советской Лунной программы", уточнили в Роскосмосе.

Ознакомиться с документами можно в специальном разделе на сайте Роскосмоса.

Ровно 60 лет назад, 12 сентября 1959 года, с космодрома Байконур был осуществлен пуск ракеты-носителя "Восток-Л" с автоматической межпланетной станцией "Луна-2". Через два дня она стала первой в мире станцией, достигшей поверхности Луны.

Момент посадки был зарегистрирован советскими и зарубежными обсерваториями.

Сейчас в России заново формируется собственная лунная программа. Первое крупное совещание по этой теме Научно-технический совет Роскосмоса провел с Российской академией наук 28 ноября 2018 года.

О новых сроках по исследованию Луны сообщил Дмитрий Рогозин. По его словам, в 2021 году на спутник Земли планируется отправить посадочную станцию "Луна-25", которой предстоит сесть на южном полюсе Луны для поиска водяного льда.

В 2024 году к Луне должен полететь орбитальный аппарат "Луна-26", который будет проводить картографирование и дистанционное изучение поверхности естественного спутника Земли.

В 2025 году к ней будет отправлена посадочная станция "Луна-27", которая возьмет пробы грунта на южном полюсе Луны и изучит их. Впоследствии планируется создать дубликаты этих станций, чтобы определиться уже с местом для развертывания российской посещаемой лунной базы.

К 2028 году Россия планирует беспилотный полет к Луне корабля "Федерация" .

Рогозин также сообщал, что пилотируемый полет к Луне с высадкой первого российского экипажа планируется на 2030 год. По его словам, на 2029 год намечен облет спутника Земли, а после 2030 года – развертывание на Луне модулей для жизни и работы космонавтов.

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