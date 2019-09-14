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Сын Усамы бен Ладена ликвидирован в результате спецоперации, заявил Трамп

© AFP 2019 / HANDOUT / FEDERATION FOR DEFENSE OF DEMOCRACIES
В мире
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О возможной ликвидации Хамзы бен Ладена сообщалось летом этого года, тогда США официально не подтверждали эту информацию.

СУХУМ, 14 сен - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что Хамза бен Ладен, сын основателя террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена, уничтожен в результате спецоперации США, передает РИА Новости.

"Хамза бен Ладен, высокопоставленный член "Аль-Каиды"* и сын Усамы бен Ладена, был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана", - сказано в заявлении американского президента.

"Потеря Хамзы бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду"* важных лидерских качеств и символической связи с его отцом, но и подорвет важные оперативные действия группировки. Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу с разными террористическими группировками", - отметил Трамп.

В феврале США объявили награду до 1 миллиона долларов за информацию о Хамзе бен Ладене. Весной этого года глава бюро дипломатической безопасности госдепартамента США Майкл Эванофф сообщил, что Хамза бен Ладен может скрываться на границе Афганистана и Пакистана или в Иране.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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Теги:
Усама бен Ладен


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