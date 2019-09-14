"Покорители мира": National Interest оценил российские торпеды "Шквал"

Подводную торпеду "Шквал" изобрели еще в советское время, но стало известно о ней только в середине 1990-х годов.

СУХУМ, 14 сен – Sputnik. Эксперты американского издания National Interest считают, что уникальные скоростные показатели подводной торпеды "Шквал" могут перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, передает РИА Новости.

Во времена холодной войны подводные объекты могли развивать скорость не более 50 узлов, однако "Шквал" стал исключением - он разгонялся до 200 узлов (370 километров в час). В отличие от остальных торпед, снаряд приводится в движение ракетным двигателем. По словам автора публикации, у США в арсенале нет ничего подобного.

© Foto / public domain Подводная торпеда "Шквал"

Инженерам удалось заметно снизить сопротивление торпеды с водой благодаря режиму суперкавитации, при котором вокруг снаряда образуется пар. Таким образом "Шквал" движется в кавитационной полости или паровом пузыре. Торпеда оснащена ядерной боеголовкой, которая гарантированно уничтожает цель.

Автор статьи выразил мнение, что так называемая "суперкавитирующая торпеда" позволит "в одночасье покорить весь мир".

Изначально "Шквал" разработали в шестидесятых годах как оружие для быстрого поражения ракетных подлодок НАТО, доставляющее ядерную боеголовку к цели на "неслыханных ранее скоростях".

Как напомнил автор статьи, ранние версии торпеды были неуправляемыми. Снаряд в новой версии использует суперкавитацию для спринтерского движения в область нахождения цели, после чего снижает скорость для точного поиска.

Издание пишет, что такие торпеды очень шумные и потенциально выдают локацию запустившего ее судна, но скорость в 200 узлов и ядерная боеголовка полностью перекрывает этот недостаток в условиях морского боя.

"Всего одно инновационное решение может кардинально изменить баланс сил в бою", - говорится в статье.

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