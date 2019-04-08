"Мало не покажется": Москва кое-что приготовила для кораблей НАТО в Черном море

СУХУМ, 8 апр — Sputnik. По мнению постпреда США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон, безопасность Грузии и Украины поможет "сдержать очень агрессивную Россию", которая "отправила украинских моряков в тюрьму". На выпады Хатчисон уже отреагировал российский МИД: замглавы ведомства Александр Грушко напомнил западным коллегам, что Россия пристально следит за Черноморским регионом и в случае чего примет "дополнительные военно-технические меры", пишет Андрей Станавов в материале для РИА Новости.

Стратегические цели

О "сдерживании" России в Черном море главы МИД стран НАТО договорились в Вашингтоне в конце минувшей недели. По словам Хатчисон, НАТО намерена "обеспечить безопасный проход украинских кораблей через Керченский пролив". Однако, убеждены эксперты, защита Украины и Грузии — лишь прикрытие. США снова втягивает НАТО в провокации, направленные на достижение собственных целей в регионе. Вполне понятных и прагматичных.

"Все это прежде всего против сближения России и Турции, — объясняет президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. — В США считают, что, сотрудничая с Россией, Турция отдаляется от НАТО. Наращивание активности в Черном море — попытка застолбить Турцию, повязать ее конфликтной ситуацией и, конечно же, повлиять на "Турецкий поток". Не исключаю провокационного конфликта вроде керченского. После него на Турцию окажут мощное давление, чтобы "Турецкий поток" или отложили, или вообще закрыли. В этой ситуации пострадаем только мы и Европа, которая ждет газ. Американцы будут в выигрыше".

Похожей точки зрения придерживается и другой эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. По его словам, Европа уже "наелась" такими сомнительными поводами, как дело Скрипалей, проявляет самостоятельность, отказывается поддерживать новые санкции против России, поэтому США вынуждены выдвигать другие аргументы. Задержание экипажей украинских судов российскими пограничниками в Керченском проливе — один из них.

© Foto / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым Три корабля ВМС Украины пересекли российскую границу

"Вашингтон хочет устроить новую провокацию чужими руками, чтобы Россия отреагировала достаточно жестко, — говорит РИА Новости Судаков. — Тогда американцы заявят, что русские напали на корабли НАТО, и призовут страны альянса объединиться против Москвы. У нас же другого варианта, кроме как ответить на провокацию, попросту не будет. Если мы разрешим им зайти в наши территориальные воды — продемонстрируем слабость. Этого нельзя допустить. С точки зрения военной безопасности в российской черноморской акватории дела сейчас обстоят хорошо, я бы не беспокоился. У нас есть все для максимально жесткого отпора — новейшие береговые ракетные комплексы, быстроходные корабли и самолеты. Мало не покажется".

Закрытая акватория

Беспокоиться действительно не о чем. Главный форпост России в Черном море, Крым — едва ли не самый защищенный регион страны. Полуостров надежно прикрыт с воды, суши и воздуха. Развернутая в Крыму группировка разнородных сил включает в себя все необходимое для того, чтобы отразить нападение или по крайней мере продержаться до подхода подкреплений с Большой земли.

В боевом составе Черноморского флота ВМФ России — один ракетный крейсер (находится на модернизации), шесть сторожевиков дальней морской зоны (три из них, построенные по проекту 11356, вооружены крылатыми ракетами "Калибр"), семь больших десантных кораблей, семь малых ракетных кораблей (три — с "Калибрами"), шесть подводных лодок проекта 636.3 "Варшавянка", переданных флоту с 2013 по 2016 год, три малых противолодочных корабля, а также различные суда обеспечения. Флот быстро перевооружается. К 2021 году поступят шесть малых ракетных кораблей проекта 22800 "Каракурт".

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С воздуха российские территориальные воды прикрывает морская авиация. На аэродроме Новофедоровка базируется отдельный морской штурмовой авиаполк, укомплектованный бомбардировщиками Су-24, самолетами-разведчиками Су-24МР и многофункциональными истребителями поколения 4++ Су-30СМ. На аэродроме Кача развернут смешанный авиаполк с противолодочными самолетами-амфибиями Бе-12, военно-транспортными Ан-26 и поисково-спасательными вертолетами Ка-27.

© Foto / страница Canadian Armed Forces Operations в Twitter Корабли НАТО на учениях в Черное море. Архивное фото

Имеются также эффективные средства борьбы с самолетами-нарушителями вероятного противника. На полуострове дислоцирована дивизия ПВО со штабом в Севастополе, перевооружаемая на дальнобойные зенитно-ракетные системы С-400. Некоторые объекты на побережье охраняют зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

"Если НАТО надумает активно наращивать силы в Черном море, эту группировку легко усилить — объясняет РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков. — В случае реальной угрозы можно перебросить с других театров военных действий дизельные подлодки, малые ракетные корабли. Крупные корабли тут не нужны в силу географии. Кроме того, при необходимости на аэродромы Крыма и Краснодарского края в считаные дни перегруппировывается фронтовая и морская авиация. Береговые войска усиливаются комплексами "Бал" и "Бастион". Чтобы восстановить баланс, таких мер более чем достаточно".

© Sputnik / Игорь Зарембо Пуск противокорабельной ракеты БРК "Бал" в рамках учений "Запад-2017"

Нездоровая активность

После начала кризиса на востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией боевые корабли ВМС США и других стран НАТО зачастили в Черное море.

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Так, две недели назад в акваторию вошли эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен" и несколько фрегатов — испанский "Санта Мария", канадский "Торонто" и турецкий "Гелиболу". Корабли числятся в составе Второй постоянной военно-морской группы НАТО. Чуть ранее в Черное море заходил американский эсминец УРО "Дональд Кук". Напомним: согласно конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли государств, не являющихся причерноморскими, имеют право находиться тут не более трех недель.

© Sputnik / Стрингер Страны НАТО выработали ряд мер по поддержке Украины и Грузии в Черном море

Регулярно заглядывает в этот регион и разведывательная авиация. На минувшей неделе вдоль черноморских границ России пролетел самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II, поднявшийся с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит. Он несколько часов кружил вблизи Крыма, прошел рядом с входом в Керченский пролив и вдоль побережья Краснодарского края.

Все маневры иностранной военной авиации и боевых кораблей в районе Черного моря отслеживает Черноморский флот России. Моряки регулярно отрабатывают поиск, сопровождение и уничтожение целей условного противника. Буквально на днях ракетные катера "Ивановец" и Р-60 с дистанции 30 морских миль нанесли удары противокорабельными ракетами "Москит" по мишеням, имитирующим отряд вражеских кораблей. Противника отправили на дно.