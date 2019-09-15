Абхазы за рубежом: правитель Египта, мисс мира и первая художница Турции

Большое количество абхазов рассеяно по разным странам. Как пишет историк Руслан Гожба, 90 процентов коренного населения после Кавказской войны было выселено из Абхазии. Но стоит отметить, что иммиграционные процессы начались раньше. Абхазия и раньше имела связи с Восточным миром. Мамлюкские беи выкупали молодых юношей с Кавказа для своей гвардии.

Сегодня, по различным данным, до миллиона абхазов живут вне пределов своей исторической родины. Наиболее многочисленная абхазская диаспора в Турции, в Иордании, Сирии, Египте, Европе, США и Канаде.

Абаза-паша

© Foto / предоставлено Русланом Гожба Абаза-паша

Абаза-паша из абхазского рода Курейш (Курыжваа – абх.) был крупнейшим военным и государственным деятелем Турции первой трети XVII века, визирем Османской империи, бейлербеем Эрзурумского эйялета, правителем Боснии, Силистры и Видина. О его мужестве в Турции слагали песни и легенды.

Как пишет историк Руслан Гожба, он был заклятым врагом янычар, и потому получил от них прозвище Абхазский шейх.

Когда Абаза-паша достиг огромного влияния, в Стамбуле забеспокоились. Янычары поставили султану ультиматум: "Пока он (Абаза) жив, ноги наши не двинутся вперед, и руки наши не будут держать мечи".

Султан Мурад IV приказал казнить Абаза-пашу. Во время казни Абхазский шейх сам затянул петлю и скончался. Абаза-пашу похоронили с шахскими почестями. Над его могилой падишах приказал воздвигнуть величественную гробницу в Эрзуруме.

Али-бей Абаза

© Foto / предоставлено Русланом Гожба Али-бей Абаза

В центре Каира стоит памятник, на котором изображен мужчина в тюрбане верхом на коне. Монумент посвящен одному из самых выдающихся правителей Египта Али-бею Абаза родом из Абхазии. Он правил Египтом 16 лет, с 1757 по 1773 год. За это время сумел объединить страну и провозгласить ее независимость от Османской империи. За свое бесстрашие и ум Али-бея прозвали Великим.

Али-бей был абхазом, выходцем из села Лдзаа. В 13-летнем возрасте попал в плен разбойничьей шайки и был продан купцу Киундр-Ахмету. Тот в свою очередь привез Али-бея в Египет и перепродал правителю страны Ибрагиму Кягае. Юношу обратили в ислам.

Али-бей стал править Египтом в 1757 году и начал объединять страну. В 1768 году он разорвал вассальные отношения с Османской империей, выслал наместника турецкого султана и перестал платить дань. В 1770 году Али-бей провозгласил независимость Египта и принял титул султана.

В 1771 году военный союз с командующим эскадрой русского флота Орловым и при поддержке русского флота начал войну с Турцией. Вскоре он взял Дамаск и оккупировал Сирию. Но в 1772 году Али-бей был свергнут. Через год он вернулся в Египет и попытался вернуть себе верховную власть, но в сражении под Салихией он был разбит мятежными мамлюкскими войсками, ранен и взят в плен. Вскоре он умер от ран в каирской тюрьме.

Невессер Кукдеш

© Foto / предоставлено Русланом Гожба Невессер Кукдеш

Абхазка из рода Быжнау (Эбжноу). Родилась в 1898 году в городе Драма. С раннего детства ее окружал мир музыки. Училась во французском музыкальном девичьем колледже. Невессер долгое время не показывала свои музыкальные произведения.

С 1947 года песни Невессер получили широкую популярность в Турции. Невессер создала около 40 музыкальных произведений, фантазий, танцев, песен, оставивших яркий след в музыкальной культуре.

Кереман Халис Едже (Эбжноу)

© Фото : предоставлено Джамбулом Инджгия Кериман Халис Эбжноу (справа). Архивное фото.

Кериман Халис Эдже – победительница первого конкурса красоты "Мисс мира", который проходил в Брюсселе. Она происходила из абхазского рода Эбжноу. Ее семья покинула историческую родину и переселилась в Османскую империю после окончания Кавказской войны в 1864 году.

3 июня 1932 года, обойдя 50 претенденток, Кериман завоевала титул первой красавицы Турции. В том же году она отправилась на первый в истории всемирный конкурс красоты в Брюссель.

"Мисс мира" Кериман Халис встречали в Турции как героиню. На стамбульском вокзале девушку ожидала толпа поклонников.

Известен случай, когда на одной из встреч Кериман Халис назвали самой красивой в мире турчанкой, она ответила: "Я не турчанка, а черкешенка, абаза".

Мехри-Ханым Ачба

© Foto / предоставлено Русланом Гожба Мехри-Ханым Ачба

Мехри Ачба из абхазского княжеского рода стала первой профессиональной художницей в Турции, первой женщиной-профессионалом в "Академии изящных искусств" среди мусульманских и восточных женщин. Она автор множества изображений известных людей, в том числе Мустафы Кемаля Ататюрка и римского папы Бенедикта XV.

Мехри долгое время занималась живописью в Италии, затем перебралась в Париж, где поселилась в районе Монмартра. Вначале писала портреты и этим зарабатывала на жизнь.

После написания портрета Героя Италии поэта Габриеля Аннуцио ее пригласили в Ватикан к римскому папе Бенедикту XV, она нарисовала его портрет с натуры. Это была единственная женщина Востока, выполнившая такую работу. Портрет хранится в Ватикане. Картины Мехри-Ханым Ачба известны в Турции, Италии, Франции, Америке.

Омар Беигуаа

© Foto / предоставлено Русланом Гожба Омар Беигуаа

Омар Беигуаа – поэт, ученый, просветитель. Его предки переселились в Турцию из Сухумского района. По профессии он был "инженером-лесоводом", но основным делом его жизни стало изучение культуры и истории абхазского народа.

Он автор крупных работ "Абхазская мифология" и двухтомника "Кавказ". В этих работах он выдвинул ряд гипотез, касающихся грамматики и лексики абхазского языка, истории и этнографии Абхазии, а также представил уникальные сведения о древних абхазских знаменах и печати абхазского владетеля VIII века на арабском языке.

Поэзия Омара Беигуаа проникнута тоской по исторической родине. "Его стихи — это идущие из глубины сердца лирические излияния патриотических чувств и философские раздумья о судьбах соплеменников, песни и плачи о потерянной Родине", — писали о нем современники.

Хайрие Мелек Хундж

© Foto / предоставлено Русланом Гожба Хайрие Мелек Хундж

Убышка из рода Хунджа. Окончила французский лицей в Стамбуле. Владела убыхским, абхазским, адыгским, турецким и французским языками. Мелек была первой женщиной-писательницей кавказского зарубежья. Известны ее романы "Женская доля", "Зейнаб".

После младотурецкой революции ее стихи и проза были опубликованы в журналах "Махасин" ("Красота" – прим.), "Турецкая земля" и в газете, издаваемой "Черкесским благотворительным обществом".

Мелек была главным редактором женского кавказского журнала "Диана", выходившего в Стамбуле.

С 1931 года вместе с мужем Айтеком Намитоком исследовала историю и мифологию убыхов. Результатом их работы стала книга "Убыхские народные сказы".

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