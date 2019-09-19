Движение грузовиков от Джубги до Абхазии запретят на время "Формулы-1"

Гонки "Формулы-1" пройдут в городе-курорте с 26 по 29 сентября, движение будет ограничено на нескольких улицах.

СУХУМ, 19 сен – Sputnik. 28 и 29 сентября с 06:00 до полуночи будет запрещено движение грузового транспорта по федеральной дороге от Джубги до границы с Абхазией, сообщает администрация Сочи.

"Проезд транспортных средств, не имеющих соответствующих аккредитаций, будет ограничен также на улицах, прилегающих к сочинскому автодрому", - говорится в сообщении.

Кроме того, движение на некоторых улицах будет перекрыто, более подробно ознакомиться с графиком можно на сайте администрации города курорта.

Ограничения не коснутся общественного транспорта и автомобилей жилищно-коммунальных служб.

Для гостей, прибывающих на личных автотранспортных средствах, предусмотрена работа четырех платных парковок.

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