Военный парад и салют: в Южной Осетии празднуют День независимости

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Южная Осетия в пятницу отмечает 29-ю годовщину провозглашения Республики.
День провозглашения Республики по традиции отмечают военным парадом войск Цхинвальского гарнизона. В этом году торжественный марш впервые пройдет на улице Московская, поскольку на привычном месте проведения парадов - Театральной площади - ведутся строительные работы, сообщает Sputnik Южная Осетия.
На празднование Дня независимости в республике прибыла делегация из ДНР. После парада состоится полуфинал VI Международного национально-культурного фестиваля-конкурса "Ирон бæгæны-2019", а также концерт сводного симфонического оркестра СКФО.
День Республики завершится праздничным фейерверком.
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба поздравил народ Южной Осетии с Днем независимости, поздравительное письмо он направил главе правительства республики Эрику Пухаеву.
В поздравлении глава правительства Абхазии отметил важность этой даты, являющейся символом свободы, благополучия и мира.
Делегация Республики Абхазия, возглавляемая министром иностранных дел Дауром Кове прибыла в Цхинвал для участия в торжественных мероприятиях.
В составе делегации заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Одиссей Бигвава, и сотрудники МИД Абхазии Джемал Бганба и Анна Гамисония.
Создание Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в составе Советского Союза было провозглашено 29 лет назад.
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