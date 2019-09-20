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Празднование 25-й годовщины провозглашения независимости Южной Осетии

Военный парад и салют: в Южной Осетии празднуют День независимости

© Sputnik / Ада Багаева
В мире
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В торжественных мероприятиях в Цхинвале участвует абхазская делегация, возглавляемая министром иностранных дел Дауром Кове.

СУХУМ, 20 сен - Sputnik. Южная Осетия в пятницу отмечает 29-ю годовщину провозглашения Республики.

День провозглашения Республики по традиции отмечают военным парадом войск Цхинвальского гарнизона. В этом году торжественный марш впервые пройдет на улице Московская, поскольку на привычном месте проведения парадов - Театральной площади - ведутся строительные работы, сообщает Sputnik Южная Осетия.

На празднование Дня независимости в республике прибыла делегация из ДНР. После парада состоится полуфинал VI Международного национально-культурного фестиваля-конкурса "Ирон бæгæны-2019", а также концерт сводного симфонического оркестра СКФО.

День Республики завершится праздничным фейерверком.

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба поздравил народ Южной Осетии с Днем независимости, поздравительное письмо он направил главе правительства республики Эрику Пухаеву.

В поздравлении глава правительства Абхазии отметил важность этой даты, являющейся символом свободы, благополучия и мира. 

Делегация Республики Абхазия, возглавляемая министром иностранных дел Дауром Кове прибыла в Цхинвал для участия в торжественных мероприятиях.

В составе делегации заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Одиссей Бигвава, и сотрудники МИД Абхазии Джемал Бганба и Анна Гамисония.

Создание Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в составе Советского Союза было провозглашено 29 лет назад.

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Теги:
независимость, Абхазия, Южная Осетия


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