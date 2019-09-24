"Королевский груз": в Сочи прибыли болиды "Формулы 1"

Грузы для "Формулы 1" оформляются таможней по упрощенной схеме, с применением спецпроцедуры - без уплаты таможенных пошлин и налогов.

СУХУМ, 24 сен – Sputnik. В Сочи, где с 26 по 29 сентября пройдет Гран-при России "Формулы 1" прибыли гоночные болиды, сообщает пресс-служба сочинской таможни.

Болиды были доставлены в специальных контейнерах. Вес оформленного груза за эти два дня составил более 600 тонн.

За последние два дня в сочинский аэропорт прибыло 8 грузовых воздушных судов из Великобритании, Сингапура, Италии, Объединенных Арабских Эмиратов

"На сегодняшний день (с 16 сентября) таможенным постом Аэропорт Сочи осуществлен выпуск 771 тонн грузов стоимостью свыше 15 миллионов долларов США. Это телекоммуникационное, офисное и гаражное оборудование, болиды, запасные части, оборудование для трансляции гонок, рекламное оборудование команд", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на этой неделе планируется прибытие еще двух грузовых воздушных судов. В этом году авиарейсами прилетят также грузы спортивных команд гонок поддержки F2/GP3. Общий объем авиагрузов предположительно составит более 900 тонн.

С 23 сентября в Сочи начали прибывать регулярными и чартерными авиарейсами первые болельщики, технический и обслуживающий персонал команд "Формулы 1", представители иностранных СМИ. За два дня таможенный контроль прошли порядка 700 человек.

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