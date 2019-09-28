"Калашников" испытали на прочность, ствол разорвало

Согласно требованиям Министерства обороны России, автомат Калашникова должен выдержать 180 выстрелов в режиме безостановочной стрельбы очередями. На что, на самом деле, способен Калашников.

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Концерн "Калашников" испытал на прочность автомат АК-74М в режиме безостановочной стрельбы очередями.

Видео "экстремального теста" опубликовано на официальном канале концерна в YouTube.

Планировалось использовать 26 магазинов емкостью 30 патронов, это 780 выстрелов. Тесту подвергся автомат 2014 года выпуска, который уже имел некоторую степень износа.

После 587 выстрелов у АК-74М разорвало ствол в районе передней оковки цевья, ствол начал плавиться. После остывания было обнаружено, что цевье и накладка газовой трубки "Калашникова", выполненные из полиамида, расплавились, ствол оружия искривился, а в его патроннике застряла прикипевшая гильза.

Однако возвратный и ударно-спусковой механизмы автомата, а также затвор с затворной рамой остались целыми.

Автомат Калашникова (АК) является общевойсковым оружием, принятым на вооружение в СССР в 1949 году. Автомат был разработан Михаилом Калашниковым. В настоящий момент АК и различные его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием в мире.

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