15:17 28 Сентября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.42
  • EUR70.32
Поиск
Автомат АК74М

"Калашников" испытали на прочность, ствол разорвало

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В мире
Получить короткую ссылку
38 0 0

Согласно требованиям Министерства обороны России, автомат Калашникова должен выдержать 180 выстрелов в режиме безостановочной стрельбы очередями. На что, на самом деле, способен Калашников.

СУХУМ, 28 сен - Sputnik. Концерн "Калашников" испытал на прочность автомат АК-74М в режиме безостановочной стрельбы очередями.

Видео "экстремального теста" опубликовано на официальном канале концерна в YouTube.

Планировалось использовать 26 магазинов емкостью 30 патронов, это 780 выстрелов. Тесту подвергся автомат 2014 года выпуска, который уже имел некоторую степень износа.

После 587 выстрелов у АК-74М разорвало ствол в районе передней оковки цевья, ствол начал плавиться. После остывания было обнаружено, что цевье и накладка газовой трубки "Калашникова", выполненные из полиамида, расплавились, ствол оружия искривился, а в его патроннике застряла прикипевшая гильза.

Однако возвратный и ударно-спусковой механизмы автомата, а также затвор с затворной рамой остались целыми.

Автомат Калашникова (АК) является общевойсковым оружием, принятым на вооружение в СССР в 1949 году. Автомат был разработан Михаилом Калашниковым. В настоящий момент АК и различные его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием в мире.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Освобождение города Сухум
Несколько эпизодов войны: освобождение Сухума в объективе Марины Барцыц
Чудо в степи: розовое озеро близ Нур-Султана удивляет своей красотой
Розовая гладь: сказочное озеро близ Нур-Султана в Казахстане
Обзор цен 27 сентября
Обзор цен на рынке Сухума
Соцсети
Sputnikabkhazia