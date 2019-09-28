Генсек ООН обозначил принципы работы Конституционного комитета Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш объявил в понедельник об окончательном формировании конституционного комитета и сообщил, что комитет соберется в ближайшие недели.

СУХУМ, 28 сен -Sputnik. Принципы работы конституционного комитета Сирии изложил в письме к Совету Безопасности ООН генсек организации Антониу Гутерреш, об этом сообщает РИА Новости.

"Конституционный комитет должен руководствоваться принципами компромисса и конструктивного общения, направленными на достижение общего соглашения членов, что позволит получить как можно более широкую поддержку сирийского народа", - говорится в документе.

Согласно своду основных правил и процедур комитета, который был распространен в пятницу среди членов СБ ООН, конституционный комитет Сирии будет состоять из двух составов: малый (45 человек) будет готовить конституционные проекты, а большой (150 человек) - принимать их.

Решения конституционного комитета Сирии будут приниматься большинством в 75% голосующих в обоих составах - большом и малом, которые будут составлять комитет, говорится в документе ООН.

"Поэтому большой и малый органы конституционного комитета принимают решения консенсусом, насколько это возможно, а если нет — то голосованием, которое требует поддержки 75% каждого из органов", - гласит бумага.

Документ был распространен в пятницу среди членов СБ ООН.

При этом отмечается, что большой состав "должен состоять из 150 мужчин и женщин, 50 из которых назначаются правительством, 50 - (оппозиционным) Сирийским комитетом по переговорам и 50 - гражданским обществом".

Малый состав, согласно правилам, будет состоять из 45 мужчин и женщин. Порядок формирования будет аналогичным: 15 человек будут назначаются правительством, 15 СКП и 15 от гражданского сообщества.

Глава МИД Сирии Валид Муаллем ранее сообщал, что первое заседание комитета назначено на 30 октября. При этом в публичном доступе в сирийских СМИ пока появились имена лишь 50 членов комитета, представляющих власти САР.

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