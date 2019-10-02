Google анонсировал новые функции своих приложений

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Компания Google анонсировала изменения в работе приложений Google Maps и YouTube, следует из пресс-релиза.

Пользователи смогут просматривать карты Google в режиме инкогнито, который можно будет включить в соответствующем меню после нажатия на фотографию пользователя в профиле.

"После включения режима Incognito в картах, ваша активность на устройстве, например, места, которые вы ищите, не будет сохраняться в вашем Google-аккаунте", — отмечается в релизе.

Таким образом, приложение не будет адаптировать работу под пользователя.

Режим Incognito появится на телефонах с системой Android в октябре, дата его появления для iOS пока неизвестна.

Изменения также затронут приложение YouTube. Теперь пользователи смогут включить автоматическое удаление своей истории пользования приложением. Приложению можно будет задать период сохранения данных.

Читайте также: