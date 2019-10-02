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Google анонсировал новые функции своих приложений

© AFP 2019 / ALASTAIR PIKE
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Изменения связаны с обеспечением безопасности пользователей сервисов Google.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Компания Google анонсировала изменения в работе приложений Google Maps и YouTube, следует из пресс-релиза.

Пользователи смогут просматривать карты Google в режиме инкогнито, который можно будет включить в соответствующем меню после нажатия на фотографию пользователя в профиле.

"После включения режима Incognito в картах, ваша активность на устройстве, например, места, которые вы ищите, не будет сохраняться в вашем Google-аккаунте", — отмечается в релизе.

Таким образом, приложение не будет адаптировать работу под пользователя.

Режим Incognito появится на телефонах с системой Android в октябре, дата его появления для iOS пока неизвестна.

Изменения также затронут приложение YouTube. Теперь пользователи смогут включить автоматическое удаление своей истории пользования приложением. Приложению можно будет задать период сохранения данных.

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