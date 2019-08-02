Не паранойя: Роскачество рекомендовало заклеить камеру компьютера и телефона

Программы-шпионы способны не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения "жертвы", но и активировать микрофон или камеру на компьютере или смартфоне.

СУХУМ, 2 авг – Sputnik. Чтобы не стать жертвой киберпреступников, необходимо устанавливать на компьютеры антивирусы и обновлять программное обеспечение, а также заклеивать микрофон и камеру до момента, пока они не понадобятся, посоветовали в Роскачестве.

Согласно данным, опубликованным на сайте организации, заклеить "глаза и уши" своему компьютеру можно с помощью обычной изоленты или специальных "шторок", которые можно прикрепить на камеру ноутбука и регулировать.

"В интернете нет ничего абсолютно безопасного, и поэтому всем, кто выходит в сеть, необходимо знать и соблюдать правила цифровой гигиены", - объяснили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Такая мера увеличит шансы пользователя на приватность, поскольку, даже если к компьютеру подключится хакер, он не увидит и не услышит пользователя, считают специалисты.

"Кому-то данная рекомендация может показаться паранойей, однако многие все же закрывают входную дверь на несколько оборотов, даже когда дома", - замечает Роскачество.

В случае смартфонов, даже если пользователь убирает ненужные разрешения на доступ к камере или микрофону, гаджеты постоянно "шпионят" за владельцами - собирают метаданные, чтобы в дальнейшем адресно рекламировать те или иные продукты.

"Шпионить" за пользователями может мессенджер, который распознает и анализирует речь в своих целях, или фонарик, запрашивающий доступ к фотографиям и контактам, отмечается в сообщении. Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Читайте также: