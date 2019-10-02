Путин рассказал об отношениях с Трампом

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Владимир Путин заявил, что у него и лидера США Дональда Трампа в отношениях никогда не было близости, но есть установленные доверительные отношения, цитируют президента РИА Новости.

"У нас не было никогда никакой близости, ее нет и сейчас. У нас есть деловые, хорошие, на мой взгляд, достаточно устойчивые доверительные отношения, но близость отношений между мной и президентом Трампом никак не повлияла на внутриполитические дрязги в США... Эти все скандалы внутри США возникли до того, как мы познакомились с Трампом, какая же здесь близость?" - заявил российский президент, выступая на Российской энергетической неделе.

Президент России также отметил, что представители США искали повод для атак на президента США Дональда Трампа, пытаясь использовать противороссийскую риторику в своей игре.

"Мы видим, что происходит в самих Штатах: уже используются любые поводы для атаки на президента Трампа. Теперь это Украина и связанные с ней разборки - в плане отношений с Украиной и президентом Зеленским. Мы здесь причем? Это еще раз подтверждает, что мы вообще здесь с первого шага были не при чем. Просто искали повода для атак на вновь избранного президента", - сказал Путин.

Разговор Трампа и Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. В минувшую среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора. Ранее СМИ писали, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского изучить обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

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Демократы начали процедуру импичмента Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.

На вопрос журналистов, хотел бы он, чтобы его разговор с президентом США Дональдом Трампом опубликовали, Путин сказал, что благодаря его прежней жизни он всегда готов к тому, что любой его разговор может быть опубликован.

"Я ведь не всю жизнь работаю в том качестве, в котором сегодня нахожусь. Прежняя моя жизнь приучила меня к тому, что любой мой разговор может быть опубликован, и я всегда исхожу из этого", - отметил российский лидер.

Модератором встречи на международном форуме "Российская энергетическая неделя" выступил корреспондент NBC News Кир Симмонс.

Он поинтересовался у Путина, пытается ли Россия осуществлять вмешательство в выборы, которые состоятся в США в 2020 году, как утверждает спецпрокурор США Роберт Мюллер.

"По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать", - в шутку ответил Путин, продолжив после небольшой паузы: "Чтобы окончательно развеселить вас там как следует".

"Только вы никому не говорите. Ладно?", - попросил он.

Перейдя на серьезный тон, российский лидер продолжил: "Вы знаете, у нас своих проблем хватает, мы занимаемся решением внутренних проблем и, прежде всего, нацелены на это".

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Российской энергетической недели.

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