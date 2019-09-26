США расширили санкции против России: в Москве отреагировали

США вводят против России санкции под различными предлогами, при это часть мер введены по распоряжению президента, другие санкции были введены в соответствии с принятым конгрессом законом "О противодействии противникам Америки через санкции".

СУХУМ, 26 сен — Sputnik. Минфин США ввел ограничения против одной российской компании, трех граждан и пяти судов, посчитав, что они нарушили режим санкций по Сирии, создав схему по доставке авиационного топлива в страну,передает РИА Новости.

"Сегодня управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции против одной организации, трех человек и пяти судов, участвующих в схеме уклонения от санкций, направленной на облегчение доставки авиатоплива российским вооруженным силам, действующим в Сирии", - сказано в сообщении американского Минфина.

В нем отмечается, что речь исключительно о российских компаниях, организациях и судах.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин в свою очередь заявил, что Москва считает абсолютно неприемлемыми новые санкции США.

"Это, видимо, продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях, которые мы считаем абсолютно неприемлемыми", - сказал Вершинин журналистам.

Введенные США санкции, в частности, касаются трех граждан России, которые работают на компанию "Совфрахт".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что готов снять санкции против Москвы при условии, если Россия будет сотрудничать с Соединенными Штатами по таким вопросам, как Сирия и Украина

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