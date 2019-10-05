Счет не на минуты: в ВКС России назвали срок ответного ядерного удара

Российские власти неоднократно подчеркивали, что ядерное оружие может быть использовано только как средство защиты.

СУХУМ, 5 окт – Sputnik. Начальник штаба 15-й армии ВКС России Анатолий Нестечук рассказал, какое время нужно для решения об ответном ядерном ударе, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию "Эхо Москвы".

"В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства РФ будет несколько десятков минут", - заявил начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил Анатолий Нестечук.

Точная оценка зависит от анализа подлетного времени и направления потенциальной угрозы.

"Подлетное время бывает разное в зависимости от направлений, откуда летит, как летит. Эта цифра требует очень серьезной, мощной силы воли для принятия быстрого решения. Но в целом времени очень достаточно. Не минуты, не десятки минут — более десятков минут, так скажем", — сказал он.

В целях получения дополнительной информации о противнике генерал сообщил, что ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций системы предупреждения. По словам начальника штаба 15-й армии, в рамках нынешней госпрограммы в 2021 году планируется построить РЛС в Воркуте, в 2022-м — в Оленегорске и в 2024-м — в Севастополе.

По словам президента Владимира Путина, решение об ответном ядерном ударе может быть принято, если системы предупреждения о ракетном нападении не только зафиксируют пуск ракет, но и определят точный прогноз траектории полетов и время падения боеголовок на территорию России.

На этой неделе глава государства отметил, что ситуация с безопасностью в мире стала хуже после того, как США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Читайте также: