National Interest составил топ опасных российских бомбардировщиков

Имеющиеся у России бомбардировщики разработаны достаточно давно, однако они остаются эффективными благодаря модернизации авионики и применению новых комплексов вооружения.

СУХУМ, 6 окт - Sputnik. Американское издание National Interest назвало самые опасные российские бомбардировщики, включив в данный список такие машины, как Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный ПАК ДА, пишет РИА Новости.

Первым в списке идет турбовинтовой Ту-95, разработанный ОКБ Туполева в 50-х годах прошлого века.

Автор статьи пишет, что Ту-95 обладает большой полезной нагрузкой и достаточным радиусом действия, при этом модернизация самолета позволила значительно увеличить срок его службы и сохранить его эффективность.

Бомбардировщик Ту-22М благодаря своим конструктивным особенностям имеет сбалансированные скоростные характеристики и управляемость, неся при этом солидную бомбовую нагрузку.

Сверхзвуковой Ту-160 является самым настоящим "хищником", установившим в свое время несколько рекордов, напоминает National Interest. В этом году его производство перезапустили.

Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который пока что находится в стадии разработки, несомненно, станет самым смертоносным российским бомбардировщиком, полагает журналист американского издания. Данный комплекс станет, по сути, самолетом-невидимкой следующего поколения, пишет издание.

Бомбардировщик, первый полет которого запланирован на 2021-2023 годы, станет первым по-настоящему российским самолетом, никак не связанным с советскими разработками, отмечает автор статьи.

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