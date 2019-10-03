"Будет жарко": американские ученые рассказали, чем вооружат пехоту в 2050-м

Бронированные экзоскелеты, огромные танки и пехотинцы, бьющие длинными очередями из тяжелых пулеметов от бедра, — лаборатория Сухопутных войск США предсказала, чем армии развитых стран будут воевать к середине XXI столетия.

Сотрудник Исследовательской лаборатории Сухопутных войск США Александр Котт отследил эволюцию вооружений за семь веков и сделал прогноз о развитии армий передовых государств. О прогнозах, предпосылках и точках зрения военных экспертов — в материале Андрея Коц для РИА Новости.

Тяжелая пехота

Американский ученый применил закон Мура, сформулированный более 50 лет назад для прогнозирования развития компьютерной техники. За исходные данные он взял время создания оружия, показатели скорости и массы снаряда, мобильности и скорострельности. Начал ученый с изучения характеристик средневековых арбалетов, а закончил современным стрелковым оружием и бронетехникой.

По мнению Котта, солдат-пехотинец образца 2050-го обязательно будет экипирован в обшитый броней боевой костюм на основе экзоскелета. Причем упакованную в такие доспехи пехоту вооружат крупнокалиберными пулеметами — вроде китайского QJZ-89 или российского "Корда". Автор исследования уверен, что мощи сервомоторов и аккумуляторов будущего хватит, чтобы компенсировать внушительную отдачу.

© РИА Новости / Илья Питалев Демонстрация военного экзоскелета в АО "ГБ Инжиниринг"

Сейчас экзоскелеты такими возможностями похвастать не могут, хотя стремительно развиваются. Пока это стальной каркас, который за счет хитрой системы электроприводов повторяет биомеханику мышц и позволяет оператору поднимать вдвое больший вес, чем способен осилить обычный солдат.

В сентябре 2010-го американская корпорация Raytheon представила систему XOS-2, построенную на гидравлике высокого давления: оператор поднимает тяжелые предметы без ущерба для костей и связок. Разработчики готовят прототип весом около 100 килограммов, состоящий из контроллеров, датчиков, высокопрочного алюминия и стали. Единственный вопрос, который конструкторам пока не удалось решить, — источник питания. Сейчас XOS-2 работает от розетки.

В России за боевые экзоскелеты отвечает столичная компания "ГБ Инжиниринг". Рычажно-шарнирное механическое устройство ЭО-01.02 защищает суставы и позвоночник, разгружает опорно-двигательный аппарат при переноске тяжелых грузов и бережет силы военнослужащего. Экипированный таким образом солдат может переносить до 70 килограммов груза — рейдовый рюкзак, автоматический станковый гранатомет (АГС) или даже 82-миллиметровый миномет с плитой-упором.

"В ближайшем будущем экзоскелеты станут экзотикой, — рассказывает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. — Не думаю, что это будет мейнстрим. Сейчас прослеживается тенденция к максимальному снижению заметности бойца во всех диапазонах спектра. В тактическом звене используют все больше электронных устройств. Прорывов следует ждать именно в этой области. Модернизируются системы связи, приема информации. А экзоскелет нужен лишь для переноски или подъема тяжестей. Возможно, его будут использовать как платформу боевой поддержки, способную переносить за бойцами боекомплект. Но в появлении полноценных бронированных скафандров я сомневаюсь".

Монстры на гусеницах

Как отмечает в своем исследовании Александр Котт, танки будущего будут весить не менее 70 тонн и оснащаться тяжелыми по нынешним меркам орудиями. В частности, основные боевые танки получат пушки калибра от 152 до 155 миллиметров. В то же время ученый прогнозирует появление на поле боя компактных двухместных танков со скоростью передвижения до 45 километров в час и скорострельностью до десяти выстрелов в минуту.

Примечательно, что новейший российский танк Т-14 на платформе "Армата" изначально разрабатывался под мощную пушку 2А83. Выпущенный из нее 152-миллиметровый подкалиберный снаряд прошивает лист катаной гомогенной брони толщиной более метра. Современные танки такой защитой не располагают, поэтому эксперты сочли мощность орудия избыточной.

Для сравнения: Abrams самой популярной модификации М1А1 имеет эквивалент бронирования от оперенных подкалиберных снарядов около 680 миллиметров.

"В мире действительно есть тенденция увеличения калибра танковых орудий, — рассказывает РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — У нас сегодня 125 миллиметров, на Западе — 120 миллиметров. Это уже стало стандартом. Известно, что в ФРГ пробовали разрабатывать 140-миллиметровую пушку, которую так и не довели до стадии испытаний. Сейчас, говорят, этот проект возрождается для германо-французского "танка будущего". Но пока все на бумаге, в отличие от нашей пушки 2А83 — пробные стрельбы уже прошли".

Что касается легких танков, то этой темой в мире уже мало кто занимается. В частности, свой прототип в середине сентября представила американская General Dynamics. Боевая машина Griffin-2 массой 38 тонн оснащена улучшенной броней и 120-миллиметровой пушкой, аналогичной орудию M1A2 Abrams. Новая платформа рассчитана в первую очередь на использование экспедиционными и воздушно-десантными войсками, в том числе в качестве авиадесантируемой платформы.

Читайте также: