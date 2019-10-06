Ученые назвали самые безопасные страны, где можно будет пережить апокалипсис

В случае глобальной катастрофы человечество может спастись и возродиться заново в одной из высокоразвитых изолированных стран.

СУХУМ, 6 окт — Sputnik. Ученые из университета Отаго в Новой Зеландии назвали всего несколько мест на планете, где можно будет спастись, если мир столкнется с неизлечимой пандемией в будущем.

В статье, опубликованной в журнале Risk Analysis, исследователи оценили возможные последствия глобальной пандемии или катастрофы, учитывая такие современные угрозы, как биологический терроризм или появление устойчивых к антибиотикам бактерий.

"Открытия в области биотехнологий могут привести к распространению искусственного патогена, который будет угрожать существованию нашего вида", — цитирует Science Alert одного из авторов исследования Ника Уилсона. Он отметил, что в таком случае эпидемия будет распространяться быстро по всему миру, преодолевая национальные границы.

В итоге, проанализировав климатические условия, природные и энергетические ресурсы различных стран мира, имеющих выход к океанам, уровень жизни и политической стабильности, ученые составили список из 20 стран, которые потенциально смогут пережить глобальную катастрофу. При этом численность населения государств должна была превышать 250 тысяч человек. Самыми безопасными оказались Австралия, Новая Зеландия и Исландия.

"Островные страны обладают свойствами, которые могут сделать их убежищами в случае катастрофической глобальной пандемии, из которых может вырасти новая цивилизация", — объяснили ученые.

Также высокую вероятность выжить, по данным специалистов, имеют жители Японии, Кубы, Фиджи, Ямайки и Барбадоса.

Читайте также: