СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Аналитики Американского исследовательского центра RAND Corporation разработали комплекс мер по сдерживанию сил России в Черноморском регионе, сообщает РИА Новости.
В ответ на усиление военного присутствия России в Южном военном округе и модернизацию Черноморского флота США планируют развернуть дополнительные системы ПРО и береговые ракетные комплексы в Болгарии и Румынии. Также центр предлагает расширить границы военных учений НАТО в Черном море, чтобы повысить оборонный потенциал Грузии и Украины.
В Москве неоднократно заявляли о недопустимости расширения НАТО на восток путем включения Украины и Грузии в состав Североатлантического альянса. Эти действия противоречат ранее полученным гарантиям от лидеров западных стран, и Россия оставляет за собой право реагировать на агрессивные действия зарубежных коллег.
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