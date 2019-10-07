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Вашингтон озабочен: США придумали как "сдерживать" Россию в Черном море

© Sputnik / Игорь Михалев
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США планируют развернуть дополнительные системы ПРО и береговые ракетные комплексы в Болгарии и Румынии.

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Аналитики Американского исследовательского центра RAND Corporation разработали комплекс мер по сдерживанию сил России в Черноморском регионе, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Игорь Зарембо
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В ответ на усиление военного присутствия России в Южном военном округе и модернизацию Черноморского флота США планируют развернуть дополнительные системы ПРО и береговые ракетные комплексы в Болгарии и Румынии. Также центр предлагает расширить границы военных учений НАТО в Черном море, чтобы повысить оборонный потенциал Грузии и Украины.

В Москве неоднократно заявляли о недопустимости расширения НАТО на восток путем включения Украины и Грузии  в состав Североатлантического альянса. Эти действия противоречат ранее полученным гарантиям от лидеров западных стран, и Россия оставляет за собой право реагировать на агрессивные действия зарубежных коллег.

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Теги:
Грузия, Украина, Россия, США, НАТО


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