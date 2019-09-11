Гаспарян о вступлении Грузии в НАТО: непонятно, кто конкретно угрожает Тбилиси

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что властям Грузии нужно рассмотреть вопрос о вступлении в альянс "без Абхазии и Южной Осетии".

"На протяжении целых 10 лет представители НАТО говорили официальному Тбилиси, что мы не можем вас взять в альянс по той лишь причине, что у вас нерешенные территориальные проблемы с Абхазией и Южной Осетией, хотя, на мой взгляд, что тут нерешенного? Все решилось уже давненько. Расмуссен сказал, что да, действительно, с Абхазией и ЮО не так комфортно, но в принципе, мы Грузию должны уже, наверное, принять к себе и обеспечивать безопасность этой территории. Но я не очень понимаю, кто конкретно угрожает территории Грузии, есть ли такое государство? Теоретически можно было бы порассуждать, как в Батуми все закупается представителями турецкого бизнеса, а Турция - страна НАТО. Соответственно, никто Грузии не угрожает. Во-вторых, Расмуссен сказал, что Грузия сделала очень многое и подросла для того, чтобы вступить в НАТО. Я не готов оценивать насколько армия Грузии соответствует стандартам североатлантического альянса, но я хотел бы напомнить, что в 2008 году ставились задачи проведения системных экономических и политических преобразований, но насколько я могу судить, они если проводятся, то вовсе не так успешно, как хотелось бы, и уж тем более сейчас тоже не самое удачное время, учитывая серьезные потери для грузинской экономики в результате лишения российских туристов", - сказал Гаспарян.

Расмуссен нынче - бывший генсек североатлантического альянса, а с бывших, как известно, спроса нет, подчеркнул Гаспарян.

"Это характерная черта западных менеджеров, они когда становятся бывшими, много чего говорят, но к ним нельзя предъявить претензии, потому что они всегда могут сказать, что это их частное мнение, я его высказал и имею право", - сказал Гаспарян радио Sputnik Абхазия.

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