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Два американца и англичанин: объявлены имена нобелевских лауреатов по медицине

© AFP 2019 / Jonathan Nackstrand
В мире
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Нобелевская премия по медицине за 2019 год присуждена Уильяму Келину, сэру Петеру Ратклиффу и Греггу Семенце.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik. В Стокгольме объявили, что Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили ученые Грегг Семенза, сэр Питер Ретклифф и Уильям Кейлин, передает РИА Новости. 

Награда присуждена за совместное открытие способов адаптации клеток организма к объему доступного кислорода. 

Церемония награждения представленных в понедельник лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий - шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручаются в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло, также 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 миллионов шведских крон (чуть менее 950 тысяч долларов).

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Теги:
медицина, Нобелевская премия мира, Альфред Нобель


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