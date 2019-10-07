Два американца и англичанин: объявлены имена нобелевских лауреатов по медицине

СУХУМ, 7 окт – Sputnik. В Стокгольме объявили, что Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили ученые Грегг Семенза, сэр Питер Ретклифф и Уильям Кейлин, передает РИА Новости.
Награда присуждена за совместное открытие способов адаптации клеток организма к объему доступного кислорода.
Церемония награждения представленных в понедельник лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий - шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручаются в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло, также 10 декабря.
Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 миллионов шведских крон (чуть менее 950 тысяч долларов).
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