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Снимок Земли из космоса

Нобелевская премия по физике присуждена за открытие первой экзопланеты

© Sputnik / Герман Титов
В мире
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Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).

СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Швейцарцы Дидье Кело и Мишель Майор стали  лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, они получили награду за открытие первой экзопланеты, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук, передает РИА Новости.

Как отмечается в релизе, Майор и Кело удостоены премии "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды", а американец Джеймс Пиблз - за "теоретические открытия в физической космологии".

Церемония награждения пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896).

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