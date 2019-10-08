Нобелевская премия по физике присуждена за открытие первой экзопланеты

СУХУМ, 8 окт – Sputnik. Швейцарцы Дидье Кело и Мишель Майор стали лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год, они получили награду за открытие первой экзопланеты, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук, передает РИА Новости.
Как отмечается в релизе, Майор и Кело удостоены премии "за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды", а американец Джеймс Пиблз - за "теоретические открытия в физической космологии".
Церемония награждения пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896).
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