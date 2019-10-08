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Клеточное "самоубийство": как открытия нобелевских лауреатов помогут в борьбе с онкологией

© Fotolia / Crevis
В мире
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Нобелевская премия-2019 в области медицины была присуждена за открытие способов адаптации клеток организма к объему доступного кислорода.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Директор Института молекулярной медицины Сеченовского университета Андрей Замятнин считает, что открытия, сделанные лауреатами Нобелевской премии-2019 в области медицины, важны для понимания того, как можно заставить клетки раковых опухолей совершать "самоубийство", передает РИА Новости.

© AFP 2019 / Jonathan Nackstrand
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Нобелевская премия по медицине за 2019 год присуждена Уильяму Келину, Греггу Семенце (оба - США) и Петеру Ратклиффу (Великобритания) за исследование того, как живые клетки реагируют на изменения уровня кислорода в организме, в том числе на кислородное голодание (гипоксию).

По мнению Замятнина, результаты работ нобелиатов-2019 крайне важны для понимания, как раковые клетки избегают апоптоза - генетически контролируемого "самоубийства", наступающего в нормальных клетках организма при возникновении в них как-либо дефектов.

"Апоптоз очень хорошо было бы научиться запускать в раковых клетках, где он отключен", - отметил ученый.

© Foto/ rosoncoweb
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Исследование процессов апоптоза помогает разобраться в механизмах возникновения некоторых болезней. Например, достоверно известно, что при СПИДе, нейродегенеративных заболеваниях, инсульте и инфаркте миокарда происходит чрезмерная гибель клеток. При аутоиммунных и раковых заболеваниях наблюдается обратное: клетки, которые должны были умереть, выживают. Поэтому стимуляция процессов клеточного "самоубийства" - один из перспективных путей борьбы с онкологическими недугами.

Работы по изучению генетических механизмов апоптоза были отмечены Нобелевской премией в 2002 году. Тогда премию получили британцы Сидней Бреннер и Джон Салстон, а также американец Роберт Горвиц.

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Теги:
Нобелевская премия по физиологии или медицине, онкология, рак


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