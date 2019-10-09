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Турецкая военная техника в городе Килис недалеко от границы с Сирией, архивное фото

Турция направила колонну бронетехники к сирийской границе

© AFP 2019 / STR
В мире
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По приблизительным данным, в колонну из бронеавтомобилей различного типа, армейских грузовиков, а также артиллерии входит 130 автомобилей.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Видеокадры с турецкими танками и бронетранспортерами, направляющимися на сирийскую границу, опубликовали агентства Anadolu, Ruptly и канал RT.

На одном из видео запечатлены танки M60 и бронетранспортеры M113. На других роликах военная колонна замечена при въезде в город Акчакале в провинции Шанлыурфа, который находится всего в нескольких сотнях метров от границы Сирии, пишет РИА Новости.

На кадрах видны бронеавтомобили различного типа, армейские грузовики, а также артиллерия. По данным Anadolu, колонна состоит приблизительно из 130 автомобилей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в начале октября, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, выйдет за рамки дозволенного в ходе действий в Арабской республике. В воскресенье в Вашингтоне заявили, что вооруженные силы США не будут участвовать в турецкой военной операции и не будут находиться в районе ее проведения.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают, что Турция во всех ситуациях будет придерживаться постулата о приверженности территориальной целостности Сирии.

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