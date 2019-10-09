Турция направила колонну бронетехники к сирийской границе

По приблизительным данным, в колонну из бронеавтомобилей различного типа, армейских грузовиков, а также артиллерии входит 130 автомобилей.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Видеокадры с турецкими танками и бронетранспортерами, направляющимися на сирийскую границу, опубликовали агентства Anadolu, Ruptly и канал RT.

На одном из видео запечатлены танки M60 и бронетранспортеры M113. На других роликах военная колонна замечена при въезде в город Акчакале в провинции Шанлыурфа, который находится всего в нескольких сотнях метров от границы Сирии, пишет РИА Новости.

Zırhlı araç yüklü tırlar ile askeri araçlardan oluşan yaklaşık 130 araçlık konvoyun Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine girişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu https://t.co/1P9rAV1nAO pic.twitter.com/R6dhPPS3rT — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 8, 2019

На кадрах видны бронеавтомобили различного типа, армейские грузовики, а также артиллерия. По данным Anadolu, колонна состоит приблизительно из 130 автомобилей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в начале октября, что решение о турецкой операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Он добавил, что целью операции будет очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов, создание там зоны безопасности и для размещения находящихся в Турции сирийских беженцев.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара, по его мнению, выйдет за рамки дозволенного в ходе действий в Арабской республике. В воскресенье в Вашингтоне заявили, что вооруженные силы США не будут участвовать в турецкой военной операции и не будут находиться в районе ее проведения.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают, что Турция во всех ситуациях будет придерживаться постулата о приверженности территориальной целостности Сирии.

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