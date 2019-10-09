ФБР назвало самого кровавого серийного убийцу в истории США

Первое убийство пожилой американец совершил в 1970 году, последнее - в 2005. Он приговорен к пожизненному сроку за свои преступления.

СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Федеральное бюро расследований США назвало 79-летнего американца Сэмюэля Литтла самым массовым серийным убийцей за всю историю страны.

Преступник признался в общей сложности в 93 убийствах. Пока что проверена и доказана причастность американца к полусотне убийств. Полиция полагает, что и остальные признания также "заслуживают доверия".

Литтл рос в доме своей бабушки в городе Лорейн, штат Огайо. Он бросил школу и бродяжничал, переезжая из города в город. В основном все его ранние преступления были связаны с кражами из магазинов, мошенничеством, вымогательством, изнасилованиями и наркотиками. За это его арестовывали более 50 раз в 24 штатах.

В 2012 году задержанного в приюте для бездомных в Кентукки Литтла экстрадировали в Калифорнию. Детективы из полиции Лос-Анджелеса, получив ДНК преступника, выяснили, что он причастен к нераскрытым убийствам трех женщин в период с 1987 по 1989 год. Все жертвы были избиты, а затем задушены.

В 2014 году суд признал мужчину виновным в этих преступлениях и приговорил к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Литтл отрицал свою вину, даже когда несколько женщин, которым удалось спастись, давали показания против него.

"Несмотря на то что он уже находится в тюрьме, ФБР считает, что важно добиваться справедливости для каждой жертвы — закрывать все возможные дела", — заявила криминалистка Кристи Палаццоло.

Жертвами он выбирал маргиналов, многие из которых занимались проституцией или принимали наркотики. Преступник оглушал их сильными ударами, а затем душил.

The #FBI is seeking the public's help in identifying victims of serial killer Samuel Little, who has confessed to strangling 93 people between 1970 & 2005. If you can help us close these cases, please call 1-800-CALL-FBI or go to https://t.co/48YS0bhSbP. https://t.co/u5gnT7Qobd pic.twitter.com/6fsPBDFEd5 — FBI Boston (@FBIBoston) October 7, 2019​

Массовый убийца рисовал портреты своих жертв. ФБР создало специальный сайт, где разместило рисунки Литтла, на которых изображены его предположительные жертвы. В бюро надеются, что те, кто узнает изображенных на этих рисунках людей, помогут расследованию.

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