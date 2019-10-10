Турецкая операция: что происходит на севере Сирии

Турция начала военную операцию на севере Сирии взрывами на границе и авиаударами в среду вечером.

СУХУМ, 10 окт – Sputnik. Турецкие войска возобновили в четверг утром обстрел сирийского приграничного города Рас эль-Айн, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелевидение Сирии.

"Войска турецкого режима возобновили обстрел города Рас-эль-Айн в провинции Хасеке", - передает телеканал Ikhbariya.

Агентство Anadolu написало в Twitter, что турецкие войска продолжают продвигаться на восток региона реки Евфрат в Сирии после наземного наступления в рамках операции "Источник мира".

Гостелевидение Арабской Республики также сообщило, что турецкие войска пытаются проникнуть в сирийский приграничный город Рас эль-Айн в провинции Хасеке.

Операция "Источник мира"

В среду вечером президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии. По словам турецкого лидера она направленна против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.

9 октября турецкая авиация нанесла авиаудары по городам Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке и город Телль-Абъяд на границе с Турцией.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

По данным минобороны Турции, в ходе операции "Источник мира" были нанесены удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии.

Сирийское гостелевидение передает, что в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, 20 получили ранения.

Реакция США

Еще до начала операции Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позднее в Вашингтоне заявили, что США не выводят все войска из Сирии, а перемещают те, что находятся на севере, при этом речь идет всего о 50 военных.

Сенаторы США предложили ввести санкции против активов высшего турецкого руководства, включая Эрдогана, и ввести визовые ограничения в отношении высокопоставленных турецких чиновников.

Возможно, санкциям подвергнуться не только частные активы, но энергетический сектор, сенаторы предлагают также запретить военное сотрудничество с Турцией.

Спасение террористов

Трамп возложил на Турцию ответственность за взятых в плен террористов ИГ* в Сирии. Позже стало известно, что США эвакуируют "самых опасных" пленных боевиков ИГ из северных районов Сирии, где идет военная операция.

Так военные США переправили в Ирак двоих боевиков "Исламского государства"* из группы палачей, известных как "Битлз". Они находились в тюрьмах на территории Сирии, сообщает газета Washington post.

Около 40 человек взяли под стражу американские военные. Все они, предположительно, важные фигуры ИГ*. В том числе и двое британцев из группы боевиков, прозванных "Битлз" за английское произношение. Их ранее задержали, чтобы отдать под суд в США.

Александа Котей и Эль Шафи Эльшейх обвиняются в причастности к казням американских и других заложников из западных стран, которые снимались на видео.

Террористов содержали в тюрьмах на северо-востоке Сирии, подконтрольных сирийским курдам. Сейчас охрана с этих объектов снимается для противостояния турецкой армии.

"Одна из тюрем, в которой содержатся заключенные (боевики - ред.) ИГ, была поражена турецким авиаударом. Турция стремится подорвать все успешные усилия и достижения, которых мы добились во время нашей борьбы против ИГ", - говорится в заявлении Центра координации и военных операций SDF в Twitter.

Турция обещает защиту мирным жителям

Турция в свою очередь заявляет, что операция носит точечный характер и мирное население не пострадает.

"Операция будет нацелена только против террористов их укрытий, убежищ, огневых позиций, вооружения, техники и снаряжения. Приняты все меры предосторожности во избежание нанесения побочного ущерба гражданскому населению", - говорится в письме турецкого постпреда при ООН Феридуна Синирлиоглу, направленном председателю Совета Безопасности, его цитирует РИА Новости.

"Национальная безопасность Турции находится под прямой надвигающейся угрозой террористических организаций, действующих к востоку от Евфрата в Сирии, в их числе "Даиш", РПК, Партия демократического единства, Отряды народной самообороны", - сказано в письме.

Новая гуманитарная катастрофа

Лидеры иностранных государств уже завили, что действия Турции в Сирии могут привести к гуманитарной катастрофе.

Премьер Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом высказал позицию Лондона по Сирии, в которой осудил действия Турции.

"Лидеры выразили обеспокоенность вторжением Турции на северо-восток Сирии и возможностью возникновения гуманитарной катастрофы в регионе", - говорится в заявлении представителя канцелярии Белого дома.

Ранее глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что действия Турции создают риск дестабилизации региона. Военную операцию Турции осудили также Франция, Германия, ОАЭ, Бахрейн. Иордания и ряд других стран.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ранее заявлял, что Россия не будет втягиваться в конфликт Турции и Сирии, российские вооружённые силы находятся на сирийской территории с другой целью.

*ИГ, Исламское государство - организация запрещена в России и многих странах мира