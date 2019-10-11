Саммит глав государств-членов СНГ начался в Ашхабаде

Сообщается, что на саммите главы государств затронут наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества в рамках СНГ, представят свое видение будущих задач.

СУХУМ, 11 окт - Sputnik. Заседание совета глав государств-членов СНГ, в котором принимает участие президент России Владимир Путин, проходит в пятницу в столице Туркмении, передает РИА Новости.

В ходе заседания совета будет поднят вопрос о продлении полномочий председателя исполкома СНГ Сергея Лебедева еще на три года. Как отметил ранее в беседе с журналистами помощник российского лидера Юрий Ушаков, это "предварительно со всеми согласовано, ожидается, что президенты просто формализуют это решение".

Также должен решиться вопрос о председательстве в СНГ в 2020 году. Как заметил Ушаков, в Ашхабаде "будет согласовано решение, что с 1 января председателем СНГ станет Узбекистан", а сопредседателями - Туркменистан и Белоруссия. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о проведении очередного заседания совета глав государств СНГ. Предварительно и этот пункт согласован - заседание намечено на 16 октября и должно пройти в Ташкенте.

На саммит в Ашхабад прибыли руководители государств-участников содружества. Помимо Путина и лидера страны-хозяйки форума Гурбангулы Бердымухамедова, в состав совета входят президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков, руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон, а также лидеры Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев.

Российскую делегацию в Ашхабаде представляют глава МИД России Сергей Лавров, зампредседателя правительства России Константин Чуйченко, глава минэкономразвития Максим Орешкин, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и помощник президента России Юрий Ушаков.

Как ожидается, по итогам переговоров лидеры стран подпишут ряд документов в сфере борьбы с терроризмом и в области экономики. После этого пройдет официальный прием от имени президента Туркменистана.

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