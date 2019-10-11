17:58 11 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.22
  • EUR70.73
Поиск

Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов

© Sputnik / Алексей Дружинин
В мире
Получить короткую ссылку
9810

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

СУХУМ, 10 окт — Sputnik. Советский космонавт Алексей Леонов умер на 86-м году жизни, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

"Да, к сожалению, это действительно так", — сказал представитель Центра подготовки космонавтов.

Жена космонавта не стала комментировать эту информацию — по ее словам, "сейчас не время".

© Sputnik / РИА Новости
Наедине со Вселенной: архивное вмдео к 85-летию космонавта Леонова

Прощание и похороны легендарного советского космонавта Алексея Леонова, который первым в мире совершил выход в открытый космос, состоятся 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка (ныне это Кемеровская область). Окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Выход длился 12 минут, а при возвращении Леонов столкнулся с нештатной ситуацией: его скафандр раздулся, так что пришлось стравливать давление и, вопреки инструкции, влезать в люк не ногами, а головой вперед.

В конце 1960-х годов Леонов готовился к облету Луны и высадке на ее поверхность. Если бы СССР выиграл "лунную гонку", он стал бы первым человеком на Луне.

Рукопожатие в космосе: программа Союз-Аполлон в архивных кадрах
© РИА Новости .
Рукопожатие в космосе: программа "Союз-Аполлон" в архивных кадрах

В июне 1971 года Леонову предстояло войти в экипаж первой в мире орбитальной станции "Салют", но из-за болезни его коллеги Валерия Кубасова на станцию отправились дублеры — Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. При возвращении на Землю они погибли в результате разгерметизации спускаемого аппарата корабля "Союз-11".

В июле 1975 года Леонов участвовал в знаменитом полете по программе "Союз — Аполлон" и первой в истории стыковке космических кораблей СССР и США.

Читайте также:

Теги:
Алексей Леонов


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Легенда космоса: Алексей Леонов на работе и дома
Трамп угрожает, Армения беспокоится: как мир реагирует на операцию Турции в Сирии
Карты Мир и АПРА
Территория "Мира" и "АПРА": новые возможности платежных систем России и Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia