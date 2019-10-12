Путин о Саудовской Аравии: дружественная России страна

Владимир Путин в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию дал большое интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

СУХУМ, 12 окт - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает Саудовскую Аравию как дружественную страну и стремится развивать отношения с этим ключевым игроком мирового энергетического рынка, передает РИА Новости.

"Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественное нам государство. У меня сложились очень добрые отношения и с королем, и с наследным принцем. У нас развиваются отношения практически по всем направлениям", - сказал Путин.

Он также отметил, что Саудовская Аравия "в силу своих возможностей и масштаба деятельности в сфере энергетики" оказывает влияние на весь мировой энергетический рынок и на всю мировую энергетику в целом.

"Поэтому для нас взаимодействие с Саудовской Аравией, с королем и принцем бен Салманом очень важно, и мы будем развивать эти отношения и дальше", - сказал российский лидер.

Качество отношений России и Саудовской Аравии за последние годы кардинально поменялось, подчеркнул Путин.

"В советские времена между Саудовской Аравией и Советским Союзом отношения находились на достаточно низком уровне. За последние годы качество наших отношений кардинальным образом поменялось, мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественное нам государство", - заявил он.

"Что касается визита в Саудовскую Аравию, то мы придаем этому большое значение. Это в известном смысле ответный визит после визита короля Саудовской Аравии, Хранителя двух святынь в Россию. Это был первый, исторический, по сути, визит; мы его называем историческим визитом, так оно и есть", - подчеркнул президент России.

Российский лидер также заверил, что кто бы ни стоял за атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, Россия осуждает акции подобного рода.

"Хочу повторить - кто бы ни стоял за этим инцидентом, мы осуждаем акции подобного рода. Если кто-то думает, что подобные акции, как захват танкеров, удары по нефтяной инфраструктуре, что это как-то повлияет на сотрудничество России и наших арабских друзей в Саудовской Аравии, Арабских Эмиратах, как-то повлияет или будут разрушать наше взаимодействие в направлении ОПЕК плюс, то они глубоко заблуждаются", - сказал Путин.

Кроме того, Владимир Путин, говоря о расширении границ НАТО,обратил внимание на то, что инфраструктура военного блока приближается к границам России, и это не вызывает никакой радости.

Путин заверил, что Россия разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему ПРО.

"Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО. Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно, потому что системы ПРО работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории, а мы кроме того, что их усовершенствовали многократно, еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет", - сказал Путин.

Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных ему районах заметно обострилась в течение последних нескольких месяцев. В соседнем с Персидским Оманском заливе в середине июня было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.

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