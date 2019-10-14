Щупальца 150-летнего осьминога, или что западные СМИ пишут о России

Больше всего негатива о России среди лидеров западного медиарынка за первые шесть месяцев 2019 года появлялось в американских СМИ.

СУХУМ, 14 окт - Sputnik. Почти 50% материалов о России в ведущих средствах массовой информации крупнейших стран Запада носит негативных характер и лишь чуть более 2% – позитивный. Об этом свидетельствуют результаты всеобъемлющего исследования, проведенного специалистами МИА "Россия сегодня".

Всего было проанализировано 81,5 тысяч статей и новостных сообщений, появившихся в СМИ Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии в первом полугодии нынешнего года. В мониторинге учитывались материалы топ-10 печатных и электронных изданий, а также радиоресурсов каждой из этих стран, в которых слово "Россия" упоминалось более одного раза. Тональность публикаций и сюжетов определялась наличием выраженной негативной, позитивной либо нейтральной позиции по отношению к РФ или ее гражданам.

49,81% из изученного массива материалов оказались негативными, 48,12% – нейтральными и всего 2,07% – позитивными. Лидером по отрицательным коннотациям стали США – 90,8% негатива против 8,9% нейтральных и всего 0,2% позитивно-окрашенных сообщений о России. В Канаде это соотношение составило 58,1%/ 41,4%/0,5%, в Германии – 50,6%/ 48,5%/ 0,9%, в Японии – 49,0%/ 49,9%/ 1,1%, в Великобритании – 39,3%/ 59,7%/ 1,0%.

Чемпионы по положительным отзывам о России – итальянские СМИ. В них 13,2% материалов о нашей стране были позитивными, 63,0% – нейтральными и 23,9% – негативными. Во Франции это соотношение составило 3,7%/ 70,0%/ 26,3%. Как показал анализ, более сбалансированная общая тональность сообщений на российскую тематику в этих странах во многом объясняется традиционно пристальным вниманием к вопросам культуры, искусства и туризма.

Больше всего негатива о России среди лидеров западного медиарынка за первые шесть месяцев 2019 года появлялось в американских CNN (982), Washington Post (555) и New York Times (346), а также в британских Daily Express (339) и Times (311). Меньше всего – в канадских Global News (5) и CTV (25), американских Newsweek (14) и Forbes (15), японской Tokyo Keizai (48) и итальянской L’Espresso (49).

В абсолютных цифрах наибольшее количество материалов о России за указанный период появилось в Великобритании (24 925), наименьшее ­– в Канаде (3 536). Самыми популярными "российскими" темами западных СМИ в первом полугодии были кризисы в Сирии, Венесуэле и на Украине, отравление Скрипалей, судьба Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и строительство газопровода "Северный поток – 2".

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