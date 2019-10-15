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The Sun: супермодель Белла Хадид названа самой красивой женщиной в мире

© AFP 2019 / ANGELA WEISS
В мире
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Красивейшая женщина мира определялась по формуле "золотого сечения", которая предусматривает измерение расположения губ, носа, подбородка, лба и челюсти.

СУХУМ, 15 окт – Sputnik. Пластический хирург Джулиан Де Сильва провел исследование, в результате которого пришел к выводу, что лицо американской супермодели Беллы Хадид максимально приближено к "золотому сечению", передает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94, 35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.

"Белла была абсолютным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства. У нее был самый высокий общий показатель по подбородку — 99,7%. До идеальной формы не хватило всего 0,3%", - отметил Джулиан Де Сильва.
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На втором месте оказалась певица Бейонсе (92,44%), а "бронза" досталась актрисе Эмбер Херд (91,85%), у которой оказался самый совершенный нос.

В десятку также вошли Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.

© AFP 2019 / CHRISTOPHE SIMON
Белла Хадид

Пластический хирург рассказал, что новые методы компьютерного сопоставления помогут ученым попробовать ответить на вопрос — что делает человека физически красивым, а также грамотнее планировать операции пациентов.

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