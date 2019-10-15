The Sun: супермодель Белла Хадид названа самой красивой женщиной в мире

СУХУМ, 15 окт – Sputnik. Пластический хирург Джулиан Де Сильва провел исследование, в результате которого пришел к выводу, что лицо американской супермодели Беллы Хадид максимально приближено к "золотому сечению", передает РИА Новости со ссылкой на The Sun.
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94, 35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
"Белла была абсолютным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства. У нее был самый высокий общий показатель по подбородку — 99,7%. До идеальной формы не хватило всего 0,3%", - отметил Джулиан Де Сильва.
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На втором месте оказалась певица Бейонсе (92,44%), а "бронза" досталась актрисе Эмбер Херд (91,85%), у которой оказался самый совершенный нос.
В десятку также вошли Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.
Пластический хирург рассказал, что новые методы компьютерного сопоставления помогут ученым попробовать ответить на вопрос — что делает человека физически красивым, а также грамотнее планировать операции пациентов.
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