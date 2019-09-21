От "Арлекина" до "Девушки с мандалиной": Moschino одели манекенщиц в картины Пикассо

Шоу выглядело как выставка картин Пабло Пикассо: Moschino перенесли его "Авиньонских девиц", "Арлекина", "Девушку с мандолиной", "Девушку перед зеркалом" и даже эскизы декораций для балета "Квадро фламенко" на одежду, вручную нарисовав принты.
Креативный директор Moschino Джереми Скотт рассказал об этом на бэкстейдже показа в окружении своих муз: Ирины Шейк, Стеллы Максвелл, Аду Акеш, Алеси Кафельниковой, Кайи Гербер, Беллы и Джиджи Хадид, которая закрыла шоу в свадебном платье.
Модели проходили через огромную багетную раму, становясь картинами в прямом и переносном смысле.
Особый шарм нарядам-картинам придавали клатч в виде руки гипертрофированных размеров, ожерелье-цепь с изображением быков и треуголка, как у испанских матадоров 18 века.
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