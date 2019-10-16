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Пострадавших уже сотни. Почему каталонцы дерутся с полицией

© AP Photo. Bernat Armangue
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Приговор организаторам референдума о независимости Каталонии еще больше обострил политический кризис в Испании.

Жители крупнейших городов региона вышли на улицы, в Барселоне протестующие заблокировали аэропорт. Полицейские дубинки и резиновые пули их не останавливают. Тайные модераторы беспорядков обещают: дальше будет только хуже, пишет Софья Мельничук в материале для РИА Новости.

Несправедливые приговоры

Негодование сторонников независимости Каталонии вызвали обвинительные приговоры Верховного суда Испании в отношении лидеров сепаратистского движения, пытавшихся два года назад вывести регион из-под центральной власти. Девять фигурантов были осуждены по статьям "Подстрекательство к мятежу" и "Растрата государственных средств".

Акции сторонников независимости Каталонии в Барселоне
© Sputnik / Хавьер Луэнго
В Испании вынесли приговор каталонским политикам и выдали ордер на арест Пучдемона

Самый суровый приговор вынесли бывшему зампредседателя женералитета (высшего органа самоуправления) Ориолу Жункерасу — 13 лет лишения свободы. Обвинение требовало 25 лет тюрьмы.

Бывших советников правительства региона Рауля Ромеву, Жорди Туруля и Долорс Басса приговорили к 12 годам. От девяти до одиннадцати с половиной лет получили экс-спикер парламента Каталонии и общественные лидеры. Еще троих бывших членов правительства суд признал виновными только в неповиновении и обязал выплатить штрафы в размере 60 тысяч евро.

Стоит отметить, что судьи отказались принять позицию прокуратуры, настаивавшей на обвинении в организации восстания, что грозило подсудимым приговором до 25 лет лишения свободы. И большинству из них вынесли более мягкие наказания.

© AP Photo. Bernat Armangue
Каталонские политики Жозеп Руль, Жорди Санчес и Жорди Туруль в испанском парламенте в Мадриде. 20 мая 2019

Однако это не конец разбирательства. Часть дел рассмотрит Высший суд Каталонии, а в начале следующего года перед судом предстанут еще несколько каталонских политиков.

Сторонники независимости региона считают, что осужденные лишь исполняли волю народа, решившего в 2017 году на референдуме отделиться от Испании. Тогда в нем участвовали 40 процентов каталонцев — и 90 процентов проголосовавших выступили за независимость.

Протестное цунами

Счет протестующим на улицах Барселоны идет на тысячи. В руках они держат каталонские флаги и плакаты с лозунгами "Свободу", "Наш приговор — неповиновение", "Мы знаем, они невиновны". На улицах поют "Bella ciao" ("Прощай, красавица") — испанскую народную песню, ставшую когда-то символом антифашистского сопротивления.

Демонстранты заблокировали дороги, на проезжей части соорудили баррикады из досок. Закрылись некоторые станции метро, частично прервано железнодорожное сообщение.

Эпицентром бунта стал аэропорт Эль-Прат. Полицейские пытались дубинками остановить толпу, двигавшуюся к входам в терминалы. За помощью к медикам обратились более 130 человек. В результате беспорядков задержали несколько десятков авиарейсов.

Ответственность за подготовку выступлений взяла на себя организация Tsunami Democratic ("Демократическое цунами"). Явных лидеров у движения нет, сообщения рассылались через мессенджеры, анонимные чаты, Twitter, Instagram и закрытую группу в Facebook.

Акции планируют продолжить 17 и 18 октября. "Несколько моих знакомых, связанных с Tsunami, говорят, что намерены добиваться своего даже путем открытых вооруженных столкновений, — рассказал РИА Новости россиянин Георгий, проживающий последние шесть лет с семьей в Барселоне. — Аэропорт — это только начало, основные мероприятия ожидаются в пятницу. Конкретикой располагают только руководители движения, рядовые члены узнают подробности в последний момент".

Ничего хорошего

"Местное население сходит с ума, — описывает ситуацию в разговоре с РИА Новости настоятель православного храма в Барселоне отец Серафим. — Каталония и так самый богатый регион Испании, но им кажется, что их кто-то обижает, хотя в соседних областях ситуация куда хуже".
И все же митингующих можно понять, продолжает отец Серафим. "Они обременены большими налогами. Особенно те, кто корову вырастил или поле засеял. Простые фермеры, они возмущаются именно из-за поборов", — поясняет он.

Желание отделиться обострилось у каталонцев на пике экономического кризиса в стране в 2013-2014 годах. Тогда терявшие поддержку политики обвинили в нелегком положении центральные власти страны, мол, это они в Мадриде "качают" деньги из зажиточного региона.

По словам отца Серафима, его знакомые испанцы, люди образованные, понимают, что отделение ни к чему хорошему не приведет. Россиянин Георгий тоже разделяет его обеспокоенность. "Средний класс в большинстве своем против того, что происходит. В том числе в аэропорту, ведь это ставит под угрозу бизнес, существующий за счет туризма", — делится наблюдениями собеседник РИА Новости. По его мнению, многие каталонцы сочувствуют тем, кто получил тюремные сроки, но протестовать они не готовы.

© REUTERS / Albert Gea
Столкновения протестующих с полицией в Каталонии

Однако результаты соцопросов показывают, что за отделение от Испании в Каталонии последние пять-семь лет выступает 45-55 процентов населения. "Сторонников этой идеи действительно много, и каждый год они проводят громкие акции", — говорит Георгий Филатов, научный сотрудник Центра испанских и португальских исследований Института всеобщей истории РАН. На его взгляд, приговор Верховного суда просто стал очередным поводом выйти на улицы.

Встреча премьера Испании Педро Санчеса и главы каталонского женералитета Кима Торры
© Фото : Правительство Испании
Глава Каталонии и премьер Испании сделали совместное заявление

Эксперт отмечает, что если катализатором движения за независимость были экономические проблемы, то сейчас это — уже политический вопрос: "В идею вложено много сил, ее сторонникам тяжело отступить". Заставят ли протесты изменить отношение Мадрида к осужденным каталонским политикам, сказать пока сложно. Если демонстрации затянутся и начнут мешать жизни городов, правительство может в чем-то уступить. К тому же среди "Левых республиканцев Каталонии" — сторонников независимости — были и те, кто готов сотрудничать с Мадридом. "Хотя теперь, когда их руководителя Ориола Жункераса посадили на 13 лет, они еще подумают, стоит ли идти на переговоры с теми, кто осуществляет такие репрессии", — отмечает Филатов.

В любом случае центральные власти настроены взять ситуацию под контроль. Поэтому продолжение протестов, которое анонсировали к выходным, грозит новым жестким разгоном демонстрантов.

Теги:
карлес пучдемон, Испания, Каталония


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