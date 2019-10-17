Письмо Трампа: президент США попросил Эрдогана "не подводить весь мир"

Президент США Дональд Трамп написал письмо турецкому лидеру в день начала военной операции "Источник мира" 9 октября.

СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Дональд Трамп в своем письме от 9 октября попросил Тайипа Эрдогана "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в Сирии, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.

"Давайте выработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за безжалостные убийства тысяч человек, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики - а я буду. Я уже дал вам немного прочувствовать это с пастором Брансоном", - пишет Трамп Эрдогану.

Американский лидер сообщил Эрдогану, что "усердно работал" над тем, чтобы решить "некоторые ваши проблемы". "Не подводи весь мир. Вы можете выработать отличную сделку. Генерал Мазлум готов вести с вами переговоры, и он готов пойти на уступки, на которые они никогда раньше не шли. Я доверительно прикладываю копию его письма мне, только что получил его", - говорится в письме Трампа.

"Не будь упертым парнем. Не валяй дурака", - пишет американский лидер.

Корреспондент телеканала сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам подтвердила подлинность письма.

В четверг, 17 октября, вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео вылетели в Анкару для обсуждения кризиса в Сирии.

Ранее американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении. После того как весь личный состав и тактическое оборудование отбыли, два самолета F-15 коалиции осуществили успешный, заранее запланированный авиаудар по цементному заводу Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов и уменьшить пригодность объекта для военного использования.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против РПК и ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.

Трамп в ответ на операцию Турции подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.

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