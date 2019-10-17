СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту

Анализ макета украинской сверхзвуковой противокорабельной ракеты, а также основных ее аналогов позволяет установить, что "Молния" имеет цилиндрический корпус и оснащается прямоточным ракетным двигателем.

СУХУМ, 17 окт - Sputnik. Украина разрабатывает сверхзвуковую противокорабельную ракету и с ее помощью рассчитывает контролировать акваторию Черного моря, об этом пишет китайское издание Sohu.

"Ракета "Молния", как утверждается, в основном предназначена для противостояния России. "С ее помощью Украина рассчитывает создать угрозу безраздельно правящему Черноморскому флоту — гегемону", — говорится в тексте.

Один из конструкторов отметил, что в целом российская противокорабельная ракета Х-31 и украинская "Молния" равны по своим возможностям, однако последняя развивает несколько более высокую скорость, а также обладает большей дальностью пуска, говорится в статье.

Макет сверхзвуковой ракеты "Блискавка" ("Молния") был представлен на киевской выставке "Оружие и безопасность – 2019". Разработку показали специалисты украинского конструкторского бюро "Южное".

По заявлениям представителей КБ "Южное", "Молнию" оснастят тремя различными системами наведения, тем самым она будет воплощать в себе особенности трех различных типов ракет: противокорабельной ракеты с радиолокационной головкой самонаведения (ГСН), противорадиолокационной ракеты с радиолокационной ГСН и ракеты класса "воздух-земля" с лазерной ГСН.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik оценил новую украинскую разбработку.

"В России уже давно наблюдают за потугами украинской оборонки создать ракету "Молния". Амбициозные заявления украинских конструкторов намного превышают тактико-технические характеристики этой ракеты, которая только создается. Они заявляют, что хотят контролировать Черное море и российский Черноморский флот, – здесь больше амбициозной политики, чем реальных возможностей украинских специалистов. Ракета создается на развалинах украинской оборонки. Когда у нас была кооперация, дела двигались, но когда произошел разрыв, украинские возможности откатились лет на 50 назад", – сказал Виктор Баранец.

Он подчеркнул, что Россия обладает уникальным оружием, которое уже на вооружении, "а ракета на украинской выставке – это пока только желание, которое украинцы пытаются хвастливо разукрасить".

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