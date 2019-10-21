МИД Турции: курдские формирования начали отход из зоны безопасности в Сирии

СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Силы сирийских курдов начали покидать зону безопасности на севере Сирии, однако нарушения режима прекращения огня с их стороны продолжаются, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.
"Со стороны YPG (сил самообороны сирийских курдов) продолжается беспокоящий огонь. Мы отвечаем на него. Мы видим, что YPG начали покидать определенную нами зону. Осталось 35 часов до конца действия режима перемирия. Если террористические группировки полностью не выйдут из зоны, мы снова продолжим нашу операцию", - заявил Чавушоглу.
Он добавил, что во вторник в Сочи состоится важная для урегулирования в Сирии встреча Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Анкара выступает за политическое, а не военное решение сирийского кризиса, отметил министр.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
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