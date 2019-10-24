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Жуткие последствия: специалисты показали, чем опасна сидячая работа

© Foto / Youtube/Fellowes Brands
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Sputnik Абхазия

Поведенческий футуролог Уильям Хайэм создал визуальное воплощение проблем со здоровьем, которые влечет за собой работа в офисе. Он представил скульптуру женщины, которую назвали Эмма.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе, создали британские эксперты. Они решили показать, какие угрозы здоровью таит в себе сидячий образ жизни, сообщает РИА Новости.

Восковая фигура по имени Эмма была создана на основании опросов 3 тысяч офисных сотрудников из Франции, Германии и Великобритании. Исследователи выяснили, от каких недугов чаще всего страдают работники. Наиболее распространенные жалобы - боли в спине, глазах и мигрень. К этому добавилось нарушение зрения и лишний вес.

"Если мы не сделаем с этим что-нибудь, то такой образ жизни полностью изменит то, как мы выглядим", — цитирует издание Huffpost одного из авторов проекта Уильяма Хайэма.

Вид Эммы ужасает. Женщина страдает от нарушения осанки, варикозным расширением вен и раздражением глаз. У нее слабые мышцы, сыпь на руках и опухшие запястья из-за повторяющихся движений, кожа болезненного желтоватого оттенка. У Эммы также лишний вес, а еще волосатые уши и нос - из-за плохого качества воздуха в помещении.

© Foto / PA
Манекен офисного работника по имени Эмма

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