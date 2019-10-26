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Колонна военных США вернулась в Сирию из Ирака

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Sputnik Абхазия

Решение покинуть северо-восток Сирии было принято Вашингтоном после начала турецкой военной операции 9 октября против курдских вооруженных формирований, которые последние несколько лет являлись союзниками США в борьбе против ИГ*.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Колонна американских военных вернулась в сирийскую провинцию Хасеке на северо-востоке страны из Ирака, сообщает РИА Новости со ссылкой на гостелевидение Сирии.

"Колонна американских оккупационных войск вошла из Ирака в сирийскую провинцию Хасеке через незаконный погранпереход аль-Валид. В ее составе десятки военных и военная техника, колонну прикрывают американские вертолеты", - передает телеканал Syria TV.
Бункеры с нефтью после теракта, совершенного боевиками ИГИЛ в Сирии.
© Sputnik /
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Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. В четверг президент США Дональд Трамп предложил курдам занять нефтеносные районы Сирии, которые сейчас в основном находятся под контролем союзных США курдских отрядов. А ранее Трамп заявлял, что некая американская компания может помочь сирийским курдам в добыче нефти, чтобы обеспечить им денежный поток.

Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамри после встречи с коллегой из США Марком Эспером 23 октября заявил, что американские силы, уходящие из Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.

Вооруженные силы США уже покинули большую часть своих баз, расположенных в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке и Ракка, выведя свой контингент на базы в Ираке.

США и их союзники с 2014 года проводили в Сирии и Ираке операцию против ИГ, причем в Сирии действовали без соглашения официальных властей страны.

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